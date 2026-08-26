Todesursache von Dolly Parton bekannt„Mutiger, kurzer Kampf“

Ihr Neffe und langjähriger Sicherheitschef Bryan Seaver hatte die traurige Nachricht am Dienstag bestätigt: Dolly Parton ist tot. Die US-amerikanische Country-Sängerin starb im Alter von 80 Jahren. Inzwischen ist auch die Ursache klar. Die Musik-Ikone verlor den Kampf gegen den Krebs.

Gegenüber US-Medien verkündete ihr Pressesprecher Marcel Pariseau: „Nach einem mutigen, kurzen Kampf gegen den Krebs ist Dolly heute aus dem irdischen Leben geschieden. Sie starb im Vanderbilt-Ingram Cancer Center im Kreise ihrer Angehörigen.“

Donald Trump: „Wahrer Verlust für Millionen von Menschen“

Wie das „People“-Magazin berichtet, war Dolly Parton am Freitag in die Krebsklinik eingeliefert worden. Erst vor wenigen Tagen gestand die Sängerin selbst gegenüber „People“, dass sie ihre gesundheitlichen Beschwerden lange nicht ausreichend beachtet habe: „Ich habe mich einfach nicht gekümmert, als ich mich um Carl gekümmert habe.“ Im Herbst 2025 hatte sie aus gesundheitlichen Gründen ihre Konzertreihe in Las Vegas verschoben und schließlich im Mai abgesagt. Ihr Ehemann Carl Dean war im März 2025 im Alter von 82 Jahren verstorben.

Der Tod von Dolly Parton hat eine weltweite Welle der Trauer ausgelöst. Zahlreiche Promis nahmen Abschied. So würdigte Musik-Ikone Elton John die Sängerin beispielsweise als „gigantische Künstlerin“ mit dem „gütigsten Herz“. US-Präsident Donald Trump ließ die Fahnen im ganzen Land für eine Woche auf halbmast setzen. Auf seiner Plattform Truth Social schrieb er „Ruhe in Frieden, Dolly!“ und sprach von einem „wahren Verlust für Millionen von Menschen“. (tsch)