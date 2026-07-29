Suri Cruise, die Tochter von Hollywood-Schauspieler Tom Cruise, hat den Nachnamen ihres Vaters abgelegt. Wie das US-Portal „Page Six“ berichtet, führt die 20-Jährige nun den Zweitnamen ihrer Mutter Katie Holmes: Noelle. Damit steht Suri Cruise nicht allein da. Medienberichten zufolge haben auch mehrere Kinder von Brad Pitt und Angelina Jolie den Nachnamen „Pitt“ abgelegt oder entsprechende rechtliche Schritte eingeleitet.

Suri Noelle statt Suri Cruise

Seit der Trennung von Tom Cruise und Katie Holmes im Juni 2012 wuchs Suri weitgehend bei ihrer Mutter auf und hielt sich aus der Öffentlichkeit heraus. Über das Verhältnis zu ihrem Vater wurde in den vergangenen Jahren immer wieder berichtet. Medienberichten zufolge soll der Kontakt zwischen beiden weitgehend abgebrochen sein.

Suri Cruise im August 2024. (Archivbild) Copyright: IMAGO/Cover-Images

In diesem Zusammenhang wurde auch häufig Tom Cruises Engagement bei Scientology thematisiert. Katie Holmes, die während der Ehe mit Cruise ebenfalls mit Scientology in Verbindung gebracht wurde, soll sich nach der Trennung von der Organisation gelöst haben.

Suri Cruise: Distanzierung nach der Trennung der Eltern

Nun taucht der neue Name auch in offiziellen Unterlagen auf. Sie ist laut Recherchen von „Page Six“ unter dem Namen Suri Noelle im Wählerverzeichnis des US-Bundesstaats Pennsylvania eingetragen. Ein lokales Gericht bestätigte, dass Anmeldungen zur Wahl ausschließlich unter dem rechtlich gültigen Namen erfolgen dürfen.

Wann genau die Namensänderung rechtlich vollzogen wurde, bleibt unklar. Den Namen Suri Noelle nutzte sie jedoch bereits zuvor, etwa 2024 bei ihrem Theaterdebüt in New York. Damals trat sie in einer Schulaufführung des Musicals „Head Over Heels“ auf und verzichtete dabei bereits auf den Nachnamen Cruise.

Tochter von Katie Holmes und Tom Cruise studiert

Aktuell studiert die 20-Jährige Musical Theatre an der Carnegie Mellon University in Pittsburgh und konzentriert sich auf ihre Ausbildung im Bereich Bühne und Musiktheater.

Zu ihrer Mutter Katie Holmes pflegt Suri ein enges Verhältnis. Holmes sprach in einem Interview mit „People“ über die enge Bindung zu ihrer Tochter und erklärte, wie stolz sie auf sie sei. Bereits zuvor war Suri an einzelnen Filmprojekten ihrer Mutter im musikalischen Bereich beteiligt. Eine eigene Karriere vor der Kamera verfolgt sie bislang nicht. (jag)