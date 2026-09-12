Gerade erst startete die zweite Staffel von Guy Ritchies Gangsterserie „The Gentlemen“ bei Netflix, schon geht bei „Paramount+“ auch „MobLand“ (Showrunner: Ronan Bennett) in die zweite Runde. Ritchie ist als ausführender Produzent beteiligt und führte erneut bei den ersten beiden Episoden Regie. Über 26 Millionen Menschen weltweit verfolgten die Machenschaften der in Nord-London agierenden irischen Mobster-Familie Harrigan in Staffel eins. Was die Streamer in den nächsten Tagen noch zu bieten haben, erfahren Sie in der Übersicht.

„MobLand“, Staffel zwei - Paramount+

„Hamnet“ spekuliert über die Entstehung von William Shakespeares Meisterwerk „Hamlet“ und erzählt dabei auch aus dem Leben des großen Dichters (verkörpert von Paul Mescal). (Bild: 2025 Universal Studios./Sky/WOW) Copyright: 2025 Universal Studios./Sky/WOW

Zehn neue Episoden erwarten Fans von „MobLand“ in der zweiten Staffel. Diese erscheinen ab Freitag, 18. September, wöchentlich bei Paramount+. Die Altstars Pierce Brosnan und Helen Mirren mögen als Conrad und Maeve Harrigan die Oberhäupter des Syndikats sein. Hauptperson und Star der Serie aber ist Harry Da Souza (Tom Hardy), ihr „Fixer“. Ihm ist es zu verdanken, dass bei den Drogengeschäften der Familie Gegner und Verräter immer wieder rechtzeitig ausgeschaltet werden konnten. Am Ende der ersten Staffel verhalf Harry ihr so zur alleinigen Macht im Revier.

Dass Conrad und Maeve im Gefängnis landeten, konnte zwar auch Harry nicht verhindern, aber es verwundert kaum, dass sie zu Beginn der zweiten Staffel wieder auf freiem Fuß sind. Ihre alten Geschäftsfelder sind jedoch zerschlagen, neue müssen her. Und so dauert es keine zehn Minuten, bis Conrad das erste Blutbad anrichtet. „Jetzt regiert das Chaos“, lautet der Slogan in der Ankündigung der zweiten Staffel. Hat es das nicht schon zuvor, fragt man sich da. Doch zu bereits bekannten kommen nun neue Gegner, Maulwürfe und potenzielle Geschäftspartner hinzu. Die ärgsten Feinde der Harrigans allerdings finden sich in der eigenen Familie.

Nicht nur die narzisstische Maeve möchte zur „Königin“ des Imperiums werden - mithilfe ihres Spielballs Eddie (Anson Boon). Die Info, dass nicht Maeves und Conrads Sohn Kevin (Paddy Considine) sein Vater ist, sondern Conrad, traf den unberechenbaren Junkie im Staffelfinale hart. Man kann davon ausgehen, dass Eddie diese Info nicht für kluge Entscheidungen nutzen wird. Auch Sohn Kevin will der Boss sein, und so bekriegen sich Vater und Sohn auf grotesk kindische Weise und ziehen dabei gefährlicherweise potenzielle neue Geschäftspartner mit hinein. Harry versucht ihnen klarzumachen, dass sich die Familie längst in einer „Todesspirale“ befinde, von Haien umgeben sei und vor ihren Gegnern als Einheit auftreten müsse.

„Hamnet“ - WOW

In der Serie „City of Blood“ hat der Klimawandel Berlin dahingerafft. Während die chronisch kranke Bea (Lea Drinda, Bild) ohne Sorgen unter einer vollklimatisierten Kuppel aufwuchs, schlägt sich Schwester Phoebe außerhalb davon durch. Und dann decken die beiden auch noch ein düsteres Geheimnis auf: Vampire wollen die Macht über Berlin erlangen. (Bild: 2026 The Walt Disney Company) Copyright: 2026 The Walt Disney Company

Laien könnten zunächst vielleicht einen Tippfehler vermuten. Doch die Chloé Zhaos preisgekrönter Shakespeare-Film (unter anderem zwei Golden Globe und ein Oscar für Hauptdarstellerin Jessie Buckley) heißt tatsächlich „Hamnet“ und nicht „Hamlet“. Der Titel des Films, der ab Samstag, 19. September, bei WOW abrufbar ist, bezieht sich auf Hamnet Shakespeare, den einzigen Sohn des legendären Dichters. Über besagten Hamnet Shakespeare ist nicht viel mehr verlässlich dokumentiert, als dass er früh gestorben ist. Die Autorin Maggie O'Farrell baute auf den wenigen belegten Fakten trotzdem den sehr erfolgreichen und vielfach ausgezeichneten fiktionalisierten Roman „Judith und Hamnet“ auf, der unter Produktion von Steven Spielberg nun verfilmt wurde.

Die Geschichte beginnt in Stratford-upon-Avon, der heute weltberühmten britischen Kleinstadt. William Shakespeare (Paul Mescal) arbeitet dort in den 1580er-Jahren, vor seinem Durchbruch in der Londoner Theaterszene, als Lateinlehrer und lebt in einer Beziehung mit Agnes (Jessie Buckley). Irgendwann kommt Tochter Susanna zur Welt, dann folgen die Zwillinge Judith und Hamnet. Doch bald zieht es William nach London ans Theater. Chloé Zhao, die das Drehbuch zu „Hamnet“ gemeinsam mit Maggie O'Farrell schrieb, liefert mit ihrem ersten Film nach dem Marvel-Projekt „Eternals“ (2021) eine historische Tragödie, die bewusst dramatisiert und zwischen Pest, familiären Tragödien und der Entstehung von Shakespeares „größtem Meisterwerk“ auch viel spekuliert. Es ist, wie so oft, wenn Shakespeare verfilmt wird, eher nichts für die Gelehrten. Aber doch große Filmkunst.

„City of Blood“ - Disney+

Teri (Aylin Tezel) lebt in ständiger Angst um das Leben ihrer Tochter. Um sie zu retten, lässt sie sich auf einen gefährlichen Deal ein. (Bild: ZDF/ZDF/Katia Wik) Copyright: ZDF/ZDF/Katia Wik

Während „Babylon Berlin“ im Ersten zu Ende geht, startet bei Disney+ beinahe eine Art Fortsetzung der Niedergangsgeschichte der Weimarer Republik: „City of Blood“ (alle acht Folgen ab Mittwoch, 16. September) weidet sich mit ähnlichem Staraufgebot und den Mitteln des Sci-Fi- und Horrorgenres ebenso am deutschen Untergang.

Die Serie entstand nach der gefeierten Graphic-Novel-Reihe „Berlinoir“ (2003-2008) von Reinhard Kleist und Tobias O. Meißner und erzählt aus einem knallharten Berlin der nahen Zukunft. Im Zuge des Klimawandels herrscht unerträgliche Hitze. Deutschland ist eine Wüste, Berlin schmutzig und voller Menschen. Die Schwestern Phoebe (Soma Pysall) und Bea (Lea Drinda) haben ihre Familie verloren. Bea wird von der Politikerin (Jördis Triebel) adoptiert, Phoebe schlägt sich weiter auf der Straße durch.

Deutschland ist in viele, meist autoritär regierte, Kleinstaaten zerfallen. Nur die „Republik Berlin“ hält noch an der Demokratie fest und befindet sich im Wahlkampf: Ein junger Populist (David Schütter) fordert die Landesmutter (Dagmar Manzel) heraus - und droht zu gewinnen. Die Bezüge zur gesellschaftlichen Gegenwart sind kaum zu übersehen. Blut gilt als Währung Nummer eins in Berlin, viele Arme verkaufen es an die Reichen. Auch Vampire mischen mit. Lars Eidinger, Jenny Schily und Franz Hartwig spielen unter anderem deren Spin-Doktoren, die bislang unerkannt ebenfalls in der Politik mitreden.

In der Serie von Regisseur Philipp Kadelbach (Buch unter anderem mit Elena Lyubarskaya) tummeln sich viele unberechenbare Charaktere, die man aus Kultfilmen wie „Die Klapperschlange“ zu kennen glaubt. Oder, in anderen Worten gesagt: In diesem Berlin ist sich jeder selbst der nächste, und ein überlebter Tag ist als Erfolg zu werten.

„Serial Cleaner“ - ZDF.de

Reinigungskräfte mit besonderen Talenten erweisen sich überraschenderweise immer wieder als spannende Serien-Helden. In der französischen Krimikomödie „HIP“ etwa wird eine Reinigungsfrau der Polizei aufgrund ihres scharfen Verstands zur Beraterin befördert. In der argentinischen Serie „La Chica Que Limpia“ wird die Protagonistin Zeugin eines Mordes und fortan gewungenermaßen zur Tatortreinigerin der Mafia. In den USA wurde die Serie als „The Cleaning Lady“ adaptiert (aktuell bei Netflix abrufbar), die ab Montag, 14. September, im ZDF-Streaming-Portal abrufbare sechsteilige deutsche Adaption heißt „Serial Cleaner“.

Die alleinerziehende Teri (Aylin Tezel) hat ihr Medizinstudium in Ungarn abgebrochen und ist nach Deutschland zurückgekehrt, da ihre Tochter Luca (Hanna Heckt, „In die Sonne schauen“) an einer schweren angeborenen Gen-Krankheit leidet. Beim Putzen im Hotel der Familie Karanz beobachtet Teri, wie Christian Karanz (Rick Okon) einen Mann erschießt. Als er Teri bemerkt, möchte er auch sie töten, doch sein Bruder Vincent (Stefan Gorski) hält ihn davon ab. Teri verspricht, alle Spuren zu beseitigen, sodass die Polizei nichts finden kann. Das macht sie so gut, dass sie nun häufiger von den in Drogengeschäfte verwickelten Brüdern und ihrem Vater Ludwig (László I. Kish) gebraucht wird.

Natürlich ist allein die Prämisse von „Serial Cleaner“ und der argentinischen Vorlage eine Anhäufung von Genre-Klischees. Die moralisch integre Protagonistin wird aus der Not heraus zur Handlangerin Krimineller. Ihr schwerkrankes Kind dient als Rechtfertigung dafür, während die LKA-Agentin sich so an dem Fall festbeißt, als hinge ihr Leben davon ab. Und dann die Bösewichte, die man an ihren finsteren Blicken und schwarzen Klamotten erkennen kann, und natürlich der Bad Boy mit dem weichen Herz und der traurigen Kindheitsgeschichte. Trotzdem kommt in den sechs Folgen niemals Langeweile auf. (tsch)