„Es hat sich keiner gemeldet“Tom Kaulitz nach Fernsehpreis für Magenta-Kollegen enttäuscht

Am vergangenen Mittwoch, 9. September, wurde in Köln der Deutsche Fernsehpreis 2026 verliehen. Im Vorjahr konnten sich auch Bill und Tom Kaulitz (37) über einen der begehrten Preise freuen - dieses Jahr ging keine der Auszeichnungen an die Zwillingsbrüder. In ihrem Podcast „Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood“ war die Verleihung dennoch Thema.

Dort berichtete Tom Kaulitz davon, dass der Preis für die Beste Sportsendung des Jahres an das Team von Magenta TV ging. Bei der Fernseh- und Streaming-Plattform war der 37-Jährige während der Fußball-Weltmeisterschaft der Männer in diesem Sommer kurzzeitig als „Praktikant“ im Einsatz und berichtete gemeinsam mit dem Team live vor Ort. Bei der Verleihung ging Kaulitz allerdings leer aus: „Ich war ein bisschen enttäuscht, weil sich keiner bei mir gemeldet hat“, merkt er im Gespräch mit Bruder Bill an.

Auf der Bühne wurden unter anderem Laura Wontorra, Johannes B. Kerner, Mats Hummels und Christian Straßburger mit einem Award geehrt. Kaulitz betont: „Die haben sich ihren Preis abgeholt, die sind natürlich alle noch sehr viel mehr involviert gewesen, das will ich jetzt überhaupt nicht bestreiten.“ Trotzdem gibt er zu: „Ich habe gedacht, dass mir vielleicht mal jemand textet oder mir Bescheid sagt. Auch wenn ich nur eine kleine Rolle gespielt habe.“

Bill Kaulitz empört: „Das finde ich eine Unverschämtheit!“

Während Tom betont, sich dennoch für das gesamte Team zu freuen, zeigt sich Bruder Bill empört. „Das finde ich eine Unverschämtheit! Die kriegen alle so ein Ding? Dann kriegst du den auch!“, entgegnet er. An die Verantwortlichen der Verleihung gewandt betont der 37-Jährige: „Fernsehpreis, liebe Grüße, müsst ihr uns zuschicken. Adresse schicken wir euch!“

Tom Kaulitz nimmt es mit Humor und betont abermals: „Glückwunsch an das Magenta-TV-Team, das hat mich sehr gefreut für alle!“ Mit Moderator Johannes B. Kerner habe er nach der Verleihung sogar Kontakt gehabt und ihm persönlich gratuliert. Dieser habe ihm versichert: „Der Preis gilt übrigens auch für Praktikanten.“ (tsch)