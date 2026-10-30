„Tote Hose“Daniela Katzenberger hat Angst vor dem Buchmesse-Flop

Als Daniela Katzenberger durch die Gänge der Leipziger Buchmesse schlendert, herrscht „tote Hose“. Doch dann biegt die Katze um die Ecke und traut ihren Augen kaum: Hunderte Menschen warten auf sie. In den neuen Doppelfolgen ihrer VOX-Doku „Daniela Katzenberger“ (Ausstrahlung am 30. Oktober bei VOX und schon vorab bei RTL+) geht es für die Kultblondine zurück auf die Buchmesse.

Begleitet wird die Katze von ihrem Freund und Bodyguard Athanasios. „Seit Langem bin ich mal wieder richtig aufgeregt“, erklärt sie. Schließlich liegt ihr letzter Besuch auf einer Buchmesse bereits 15 Jahre zurück. Damals stellte sie ihr erstes Buch „Sei schlau, stell dich dumm“ vor. Nun ist ein neues Buch, „Katze goes Muskelkater: Pfoten hoch, raus aus dem Körbchen! Mein Krafttraining für dich“, an der Reihe.

Daniela Katzenberger ist überwältigt, als sie ihre Fans sieht. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Ehemann Lucas Cordalis behauptet, die Katze habe mehr Bücher geschrieben als gelesen. Das sei dahingestellt. Fakt ist, ihre erste Buchmesse hat Daniela offenbar nachhaltig geprägt: „Das war so ein Erlebnis, da zehre ich noch von, wenn ich ne alte Oma bin“, gibt sie zu. Nun soll also Teil zwei folgen. Doch obwohl mehr als ein Jahrzehnt vergangen ist und sich die Katze längst in der Entertainmentbranche bewiesen hat, kommen Zweifel auf. „Für mich wäre es der härteste Schlag, wenn da ganz wenig Leute stehen“, gesteht sie.

Fan will sich Daniela Katzenbergers Unterschrift tätowieren lassen: „Du bist bekloppt“

Doch damit soll die Katze gehörig danebenliegen. Als Pressereferentin Eva sie zu ihrem Stand führt, wartet dort eine riesige Überraschung: Rund 400 Menschen sind gekommen, um Daniela zu sehen. „Das ist auf jeden Fall einer der Top-Ten-Glücksmomente der letzten 15 Jahre“, gesteht die Katze sichtlich gerührt. Eine Stunde lang hat sie nun Zeit, ihren Fans die mitgebrachten Bücher zu signieren.

Unter den Wartenden sind auch zwei Fans, die kein Buch dabei haben. Doch ihnen geht es offenbar ohnehin um mehr als nur Lesestoff: Sie wollen ihr Idol endlich einmal live und in Farbe erleben. Daniela lässt die beiden nicht leer ausgehen, besorgt kurzerhand zwei ihrer Bücher und signiert sie. Ein Moment, der ans Herz geht und selbst die sonst so schlagfertige Katze emotional werden lässt.

Auch als die offizielle Signierstunde bereits vorbei ist, nimmt sich Daniela noch Zeit für ihre Fans. Dabei trifft sie auf Lisa, die sich Danis Unterschrift tätowieren lassen will. Die Katze ist völlig überwältigt: „Du bist bekloppt, aber irgendwie liebe ich dich dafür“. So viel Fanliebe muss man erst einmal verdauen. (tsch)