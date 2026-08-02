Tränen bei „Immer wieder sonntags“Unglaubliche Geschichte von Zuschauerin macht Publikum sprachlos

Am vergangenen Sonntag (26. Juli) mussten die Zuschauer auf eine neue Ausgabe von „Immer wieder sonntags“ verzichten. Der Grund: Die beliebte Unterhaltungsshow musste Platz für den Sport machen. Die ARD zeigte an diesem Wochenende nämlich das Sportevent „Die Finals“, welches in diesem Jahr in Hannover stattfand.

Schlagersängerin Anita Hofmann kochte für Stefan Mross Maultaschen in leckerer Brühe - ein Gericht aus ihrer schwäbischen Heimat. (Bild: Screenshot ARD) Copyright: Screenshot ARD

Diesen Sonntag (2. August) stand Stefan Mross endlich wieder vor „dem besten Publikum der Welt“ und begrüßte zahlreiche Gäste auf der Bühne des Europaparks in Rust: Unter anderem durften voXXclub, Stefanie Hertel, Christian Lais, Linda Fäh, Eloy de Jong und Die Schlagerpiloten für beste musikalische Unterhaltung sorgen. Auch in der Starküche empfing Mross eine besondere Künstlerin: Anita Hofmann. Die beliebte Schlagersängerin bekam an diesem Sonntag die Ehre, ein Gericht aus ihrer schwäbischen Heimat zuzubereiten: Maultaschen in einer köstlichen Brühe und dazu einen leckeren Kartoffelsalat.

„Im Schwäbischen heißt es 'Herrgottsbscheißerle'“, verriet Anita Hofmann im Gespräch mit Stefan Mross, der ungläubig nachfragte, aus welchem Grund man dieses Gericht so nennt. „In der Fastenzeit wollten die Mönche trotzdem Fleisch essen, das darf man ja nicht. Dann sind die Mönche ja schlau gewesen: Sie haben das Hackfleisch genommen und es in den Nudeln versteckt, sodass es der Herrgott nicht sieht“, erklärte die 49-Jährige.

„Immer wieder sonntags“-Zuschauerin Lara bemerkte Schwangerschaft nicht: „Wie kann das sein?“

Unter anderem sorgte Stefanie Hertel für beste musikalische Unterhaltung bei „Immer wieder sonntags“. (Bild: Screenshot ARD) Copyright: Screenshot ARD

Bevor es ans große Schlemmen ging, wurde es in der „Immer wieder sonntags“-Arena zunächst hoch emotional. Eine Zuschauerin wollte sich bei ihrer Familie bedanken, die ihr nach einem unglaublichen Ereignis bedingungslos zur Seite stand. Lara hat bis zur Geburt ihres Kindes nämlich nicht bemerkt, dass sie schwanger ist. „Wie kann das sein?“, fragte Stefan Mross neugierig nach. „Ich hatte keine typischen Schwangerschaftsanzeichen“, erklärte Lara dem beliebten Moderator. Erst ab dem sechsten Monat bemerkte sie, dass sie schlechter laufen konnte - was sie jedoch auf einen Garde-Unfall zurückführte. Am Ende der Schwangerschaft ging dann alles ganz schnell: Nachdem sie den ganzen Tag über an Bauchschmerzen litt, brachte sie am Abend im heimischen Badezimmer ihr Baby zu Welt.

Newcomer Sonny Kay überzeugte das Publikum und darf weiterhin um den Titel „Sommerhitkönig 2026“ kämpfen. (Bild: Screenshot ARD) Copyright: Screenshot ARD

Ein riesiger Schock für Lara, ihren Partner Philipp und ihre Eltern. Um Danke zu sagen, widmete die junge Mutter ihren Liebsten eine Botschaft, die das gesamte Publikum zu Tränen rührte: „Als ich von dem einen Moment auf den anderen Mama wurde und keiner so richtig wusste, wo gerade unser Kopf steht, wart ihr alle da. Ihr habt innerhalb von drei Tagen alles organisiert, was ein kleines Wunder so braucht. Eure Liebe, eure Unterstützung und eurer bedingungsloser Rückhalt sind und waren das größte Geschenk, das ich in meinem Leben bekommen habe. Danke, dass es euch gibt.“

Dieser Newcomer darf weiter um den Titel „Sommerhitkönig“ kämpfen

Nach den emotionalen Tönen übernahm abschließend wieder die Musik das Zepter: In der neunten Ausgabe von „Immer wieder sonntags“ ging die Suche nach dem „Sommerhitkönig 2026“ in die nächste Runde. Dieses Mal traten Sonny Kay und Kieran Kaiser gegeneinander an. Während Kaiser das Publikum schon in der Vorwoche mit seinem Titel „Mi Latina Corazon“ begeistert hatte, musste Kay mit seinem Song „Die Liebe geht weiter“ erst noch von sich überzeugen.

Doch genau das gelang dem Newcomer: Sonny Kay konnte sich 53 Prozent der Zuschauersstimmen sichern und darf somit weiterhin um den Titel „Sommerhitkönig 2026“ kämpfen. Am kommenden Sonntag (9. August) wird er gegen Anna Karina Henke antreten, die das „Immer wieder sonntags“-Publikum mit ihrem Song „Liebeselexier“ überzeugen möchte. (tsch)