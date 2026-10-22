„Wir sind am Boden zerstört“Trauer um Country-Legende John Anderson

In der Country Music Hall of Fame in Nashville darf sein Name nicht fehlen: John Anderson. Seit den 1970er-Jahren war der US-Amerikaner ein prägender Künstler der Country-Szene. Am Mittwoch ist der Sänger gestorben, wie seine Angehörigen bei Instagram bestätigten. Laut seinem Management ist Anderson friedlich eingeschlafen, eine Todesursache wurde nicht genannt. Der Musiker wurde 71 Jahre alt.

„Schweren Herzens teilen wir den Tod unseres geliebten Ehemanns, Vaters, Großvaters und besten Freundes mit“, schreiben Andersons Hinterbliebene in den Abschiedsworten bei Instagram. Fans hätten den Künstler als begnadeten Sänger erlebt. Seine Songs hätten „unzählige Leben berührt“.

Für die Familie sei Andersons Stellenwert aber weit darüber hinaus gegangen: „Er war das Herz unserer Familie, derjenige, der uns zum Lachen brachte, uns von ganzem Herzen liebte und jeden gewöhnlichen Moment besonders machte.“

Countrykollege nimmt Abschied: „Es ist einfach niederschmetternd“

„Wir sind am Boden zerstört“, schrieben die Angehörigen von John Anderson weiterhin. Sie zeigten sich überzeugt, dass sein musikalisches Erbe weiterleben werde. „Doch für uns wird sein größtes Vermächtnis immer die Liebe sein, die er seiner Familie entgegengebracht hat, und die Erinnerungen, die wir für immer in uns tragen werden.“

Öffentlich trat Anderson zuletzt am vergangenen Wochenende auf. Bei der Aufnahmezeremonie der Country Music Hall of Fame in Nashville war dem Country-Sänger gesundheitlich keine Einschränkung anzumerken.

Tim McGraw, der bei dem Anlass in die Ruhmeshalle aufgenommen wurde, reagierte bei Instagram auf die Todesmeldung: „Er war so gut gelaunt. Wir haben geredet, gelacht, gemeinsam seine Lieder gesungen, die ich so sehr liebte, und einfach nur herumgealbert.“ Umso mehr sei sein Herz von der traurigen Nachricht gebrochen: „Es ist einfach niederschmetternd.“

Geboren 1954 in Florida, verfolgte John Anderson früh seinen Traum von einer Karriere als Countrysänger. Ab Anfang der 1970er-Jahre arbeitete er in Nashville an seiner eigenen Musik, die ihm 1976 den ersten großen Plattenvertrag einbrachte. Songs wie „Swingin'“ und „Wild and Blue“ ermöglichten ihm zu Beginn der 1980er-Jahre den Durchbruch. Während seiner Karriere landeten fünf seiner Songs auf Platz eins der US-Countrycharts. Zuletzt veröffentlichte Anderson 2020 das Studioalbum „Years“. (tsch)