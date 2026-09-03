„Wir sind zutiefst erschüttert und trauern um unsere geliebte Carla Jeffery“, heißt es in einem Statement der Agentur von Schauspielerin Carla Jeffery, das auf Instagram geteilt wurde. Jeffery ist im Alter von 33 Jahren verstorben. Die Todesursache ist derzeit nicht öffentlich bekannt.

Der ehemalige Disney-Star war vor allem für ihre Rolle als Bree in der „Zombies“-Reihe bekannt. Ihre Agentur betont: „Mehr als 20 Jahre lang gehörte Carla zur Familie von Alexanders Talent Management, und es war ein unglaubliches Privileg, mitzuerleben, wie sie sich von einem talentierten jungen Mädchen zu der schönen, lebensfrohen Frau und Schauspielerin entwickelte, die sie geworden ist“. Man werde sich an das „ansteckende Lächeln, ihr Lachen, ihr Talent und das wunderschöne Licht, das sie überallhin mit sich trug“ erinnern, so heißt es.

„Zombie“-Filme machten Carla Jeffery zum Disney-Star

In dem Film „Zombies“ spielte Jeffery 2018 an der Seite von Milo Manhein als Zed, Meg Donnelly als Addison, Trevor Tordjman als Bucky und Kylee Russell als Eliza. Auch in den Fortsetzungen, die 2020 und 2022 erschienen, übernahm Jeffery die Rolle der Bree. Zudem war sie unter anderem in „Southland“, „Curb Your Enthusiasm“, „American Vandal“ sowie im Spielfilm „Puzzled“ zu sehen.

Im „The Tokens Podcast“ erklärte sie vergangenes Jahr gegenüber Moderatorin Giovonnie Samuels mit Blick auf ihren Schauspielberuf: „Ich kann ein Vorbild sein - nicht nur für alle meine schwarzen Mädchen, sondern auch für die kurvigen, und genau das wollte ich in Zukunft verkörpern.“ Sie habe viele Nachrichten von Fans erhalten, die sich in ihr wiedererkannt haben. Jeffery betonte: „Das rührt mich ehrlich gesagt zu Tränen, denn ich hätte wohl nie gedacht, dass ich mich einmal als Inspiration für andere sehen würde.“

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