Emotionaler Moment beim „Adventsfest der 100.000 Lichter“ in der ARD. Beim Gedenken an Elke Schleuß-Gillmeister wird es bei der am Samstagabend übertragenen Vorweihnachtsshow ganz leise in der Halle in Suhl.

Der traurige Anlass: Die langjährige Kostümbildnerin von Florian Silbereisen ist im Alter von 83 Jahren gestorben. Noch wenige Tage vor ihrem Tod hatte Schleuß-Gillmeister an den Vorbereitungen für das Adventsfest mitgewirkt. Seit vielen Jahren prägte sie mit ihren Entwürfen die Bühnenoutfits des Moderators und war ein wichtiger Teil seines Showteams.

Besonders bewegend: Auch die Kostüme der kleinen Weihnachtsengel stammen in diesem Jahr noch aus ihrer Hand. „Wir alle werden Elke sehr vermissen. Aber die Engelchen im Himmel freuen sich bestimmt schon auf neue, wunderschöne Kleider von ihr“, verabschiedet sich der 45-Jährige von seiner langjährigen Wegbegleiterin.

„Traumschiff“-Star Barbara Wussow durfte in diesem Jahr die Adventsgeschichte vorlesen. (Bild: Screenshot ARD) Copyright: Screenshot ARD

Neben den musikalischen Auftritten und den persönlichen Momenten durfte auch die traditionelle Adventsgeschichte beim ARD-“Adventsfest“ nicht fehlen. Dafür war ursprünglich Marie-Luise Marjan eingeplant. Die 86-jährige Schauspielerin, die vor allem durch ihre frühere Rolle als Helga Beimer in der ARD-Serie „Lindenstraße“ bekannt ist, musste jedoch krankheitsbedingt absagen. „Traumschiff“-Star Barbara Wussow sprang für sie ein und führte die Tradition der Adventsgeschichte fort. (tsch)