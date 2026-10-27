Trauer in der „Star Trek“-Community: Der Schauspieler Walter Koenig ist im Alter von 90 Jahren gestorben. Das machte Koenigs Agentur Galactic Productions beim Kurznachrichtendienst X bekannt.

„Heute trauern wir um Walter Koenig, dessen Talent, Herzlichkeit und unvergessliche Darbietungen bei Generationen von Fans auf der ganzen Welt einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben“, heißt es in dem am Montag verbreiteten Statement. Koenig sei „gestern Abend in seinem Haus in North Hollywood im hohen Alter in Anwesenheit seiner Tochter und seiner Nichte gestorben“.

Walter Koenig wurde ab 1967 durch eine der einflussreichsten Science-Fiction-Serien aller Zeiten bekannt. Als Navigator Pavel Chekov war er fast so oft im Bild wie der von William Shatner gespielte Captain Kirk. Koenig war einer der Helden aus „Star Trek - The Original Series“, die damals im deutschen TV unter dem Namen „Raumschiff Enterprise“ lief.

Als Schauspieler blieb Koenig dem Science-Fiction-Genre treu und wirkte in Serien wie „Babylon 5“ und „The Starlost“ mit. Später gab er sein Wissen als Schauspiellehrer an der Universität von L.A. weiter. Koenig, der erst am 14. September das 90. Lebensjahr vollendet hatte, engagierte sich außerdem für die Opfer der Militärdiktatur in Myanmar. (tsch)