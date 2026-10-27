Nach Trauerfall„DSDS“-Star meldet sich mit bewegender Nachricht zurück

2003 hätte sie beinahe die erste Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ gewonnen, seit einigen Jahren ist sie als Vocal-Coach und Mentorin selbst Teil des Teams des Casting-Formats: Juliette Schoppmann. Auch bei Instagram ist die Sängerin aktiv. 150.000 Followerinnen und Follower verfolgen dort die Updates aus dem bewegten Leben Schoppmanns.

Anfang Oktober endeten diese abrupt. Warum sie wochenlang nicht von sich hören ließ, hat die Sängerin nun in einem Instagram-Video erklärt. Auslöser war ein Trauerfall, der ihr besonders nah ging: „Ich habe vor einigen Wochen meinen Papa verloren“, sagt die sie in dem Video. Sie habe „einfach ein bisschen Zeit gebraucht, mit meiner Familie über diesen Verlust hinwegzukommen“.

„Ich drücke euch doppelt“

„Es wird bessere und schlechtere Tage geben“, schreibt die 46-Jährige ergänzend zu dem Video, „aber es geht jetzt weiter“. Am Ende des Videos richtet sie sich direkt an ihre Followerinnen und Follower: „Ich drücke euch - und an alle, die in einer ähnlichen Situation sind: Ich drücke euch doppelt.“

Juliette Schoppmann gelang es 2003 bei „Deutschland sucht den Superstar“ bis ins Finale vorzudringen, wo sie dann jedoch Alexander Klaws unterlag. 2018 kehrte die Zweitplatzierte der ersten Staffel als Vocal-Coach und Mentorin zu dem erfolgreichen Casting-Format um Ex-Modern-Talking-Star Dieter Bohlen zurück. Seitdem ist sie Teil des „DSDS“-Teams. 2025 deutete sie an, ihre eigene Musikkarriere beendet zu haben. (tsch)