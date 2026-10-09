Trennung vor laufender Kamera - und gleich drei Auszüge aus dem „Sommerhaus“

Hati ist verzweifelt. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Nach dem Suff- und Pöbel-Eklat der letzten „Sommerhaus der Stars“-Folge auf RTL hatte das On-off-Drama zwischen Hati Suárez (26) und Alexander Molz (31) in Folge 7 nun ein Ende: Nach einer getrennt verbrachten Nacht packte sie ihre Koffer, während er recht ahnungslos in den Tag zu starten schien. Dann erklärte sie ihm: „Ich hab' zu viel mit mir machen lassen. Die letzten Tage waren so viel. Mein Herz tut weh, mein Verstand verliert sich langsam. Es ist over. Es ist vorbei. Du hast alles kaputtgemacht. Ich trenn' mich jetzt.“ Verzweifelt fügte sie hinzu: „Du bist ein Monster geworden hier drinnen. Ein Monster!“

Alex kann nicht fassen, dass Hati ihn wirklich verlässt. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Doch erst als Hati tatsächlich ging, realisierte Alex den Ernst der Lage, eilte hinterher, fiel auf die Knie und bettelte sein „Baby“ an zu bleiben. Vergebens. Seine Sommerhaus-Kumpels trösteten, indem sie behaupteten, Hati denke gerade „nur an sich“ (Tano Milingi, 25) und habe ihn durch ihren Abgang „maximal gedemütigt“ (Sandro Ritzini, 31). Zwar hatte auch Hati sich in vorherigen Folgen Übles geleistet, nach Alex' wüsten Beleidigungen in der Vornacht aber war ihre Konsequenz nun nur zu gut nachzuvollziehen. Auf Instagram und RTL gibt es mittlerweile von beiden Statements, doch ob sie wieder zusammengefunden haben, bleibt bis zur Wiedersehens-Show offen.

Katzenknick und Konsonanten

Ferry, Tano und Sandro (von links) trösten Alex (2. von rechts). (Bild: RTL) Copyright: RTL

Nun könnte man meinen, mit Hatis freiwilligem und Alex' notgedrungenem Auszug wäre die nächste Exit-Challenge womöglich hinfällig - war sie aber nicht. Die nominierten Anita Latifi (30) und Fabrice Neda (31) würden antreten müssen, fragte sich nur noch, gegen wen. Das sollte in einem Radfahr-Quiz-Parcours ermittelt werden: Wer am schlechtesten abschnitt, musste ran.

Zwischen Kathy und Ferry kriselt es. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Quiz? Genau, die zuverlässige Trash-TV-Quelle für irre Antworten! Beispiele: „Eine Stelle im Buch markiert man umgangssprachlich mit welchem Tierkörperteil?“ Julian F. M. Stoeckels (39) Geistesblitz: „Ach, ich weiß es: Katzenknick!“ Eselsohr wär's gewesen. Ginger Costello-Wollersheim (40) hielt einen Konsonanten derweil für einen Anrufbeantworter und scheiterte zweimal hintereinander am Buchstabieren von „Banane“, sodass es am Ende selbst der Produktion zu blöd wurde, sie einfach entgegen der Regeln weiterradeln durfte und schließlich mit Partner Lukas Reiter (32) sogar gewann!

Kaum da, schon wieder weg: Die Nachzügler Julian und Marcell müssen das Sommerhaus verlassen. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Am schlechtesten schnitten dagegen Julian und sein Liebster Marcell Damaschke (31) ab, doch bis zum Exit-Game dauerte es noch. In dieser Zeit kriselte es zwischen Kathy Hartlieb (29) und Ferry Pall (31), der wünschte, sie würde „verstehen, wie viel Kraft ich hier aufwende, um dich so ruhig und liebevoll zu behandeln.“ Abends hatte er dann Spaß am Alkohol und versprach der besorgten Kathy, er würde am nächsten Morgen „topfit“ sein. War wohl nichts: „Ich bin todkrank“, klagte er nach der Nacht stattdessen.

Ginger und die Vornamen

Siegessicher sind Anita und Fabrice ins Sommerhaus gezogen - doch in Folge 7 müssen sie gehen. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Ginger versprühte derweil auf andere Weise schlechte Laune und hasste weiter alle, außer vielleicht Anita und Fabrice. Auf Kathys Nachfrage erklärte sie ihre Abneigung unter anderem damit, dass Ferry bei der Nominierung „nicht mal meinen Namen richtig sagen“ habe können. „Aber kennst du meinen Namen?“, konterte Kathy, und bekam, wen wundert's, zur Antwort: „Nee, weiß I net.“ Auch Tano, den Ginger zwischendurch mit Ferry verwechselte, nannte sie weiterhin konsequent „Temu“, dessen Freundin Anna Lisson (26) „die Frau von dem“ und so weiter...

Die anschließende Exit-Challenge verweigerte Julian schließlich, weil er nicht im Schlamm herumrobben wollte. Anita und Fabrice durften also kampflos bleiben, allerdings nicht mehr lange. Denn das Sieger-Paar des kommenden Spiels (18 Klötze 30 Sekunden zwischen sich halten) durfte eins der beiden schlechtesten Paare einfach rauswerfen. Ferry und Kathy gewannen, wählten natürlich nicht ihre Vertrauten Anna und Tano, und so war's das dann für Anita und Fabrice.

Drei Folgen noch plus Wiedersehen, dann ist auch der diesjährige Bocholter Fiebertraum Geschichte. Doch bis dahin wird es sicher noch einige Male krachen ... (tsch)