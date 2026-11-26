Im Jahr 2022 verbrachte Rapper Sido (45) mehrere Wochen in einer Klinik und machte einen Entzug. Im Podcast „Hotel Matze“ hat der Musiker nun offen über seinen Drogenkonsum gesprochen und erklärt, warum ihm der Konsum rückblickend mehr gegeben als genommen habe.

Er habe vor einiger Zeit erkannt, dass er sich selbst um Entschuldigen bitten müsse, erklärt Paul Würdig, wie Sido mit bürgerlichem Namen heißt, im Gespräch mit Matze Hielscher. „Ich habe mich nicht gesehen, ich habe mich missverstanden. Ich habe mich behandelt wie ein Stück Sch...e“, betont er.

Kurz vor seinem Aufenthalt in der Klinik habe dazu auch sein Drogenkonsum gezählt: „Ich habe das benutzt, weil ich keinen anderen Weg wusste. Ich wollte mir wehtun.“ Das sei jedoch nicht immer so gewesen. Schon vor seinem Entzug habe er rund zehn Jahre lang Drogen konsumiert, allerdings nicht, um sich zu schaden. Die Substanzen hätten ihn oft „spiritueller“ gemacht, erklärt er. „Aber es gab eine Zeit, da wollte ich mich geißeln mit Drogen.“

Sido über Drogenkonsum: „Meine Nasenscheidewand ist kaputt“

In dieser dunklen Phase habe er die Drogen genutzt, um die Kontrolle zu verlieren: „Ich wollte mich einfach mal dem Schicksal hingeben“, berichtet er. Durch seinen jahrelangen Konsum habe er eine hohe Toleranz aufgebaut, ein Kontrollverlust sei für ihn daher nicht leicht. Er habe „alles genommen, was vorbeikam“, erinnert er sich. „Ich hatte keinen Bock auf jetzt und hier.“

Der Kokain-Konsum hat dabei auch körperlich Spuren bei dem Musiker hinterlassen. Im Podcast gibt er zu: „Ich kann sagen: Meine Nasenscheidewand ist kaputt. So weit ist es gekommen.“ Trotzdem betont er: „Ich würde schon sagen, im Großen und Ganzen haben mir Drogen mehr gegeben als genommen.“ Als Beispiel nennt er die Therapie, die er nach seinem Entzug gemacht hat und die ihm bei seinem neuen Lebensweg geholfen habe: „Das hat mir ja was gegeben.“

Podcast-Host Matze Hielscher möchte wissen, ob Sido durch den Konsum auch etwas verloren habe. Der 45-Jährige antwortet, dass er ein paar Jahre und möglicherweise etwas Lebenszeit verloren habe. Dennoch resümiert er: „Vielleicht haben sie mir ein paar Tage Lebenszeit genommen, aber ansonsten eher was gegeben.“

Sidos Äußerungen zu seinem Drogenkonsum stehen teils in Widerspruch zum Wissensstand von Medizin und Strafverfolgung. Zentrale Risiken für Konsumenten betreffen unter anderem Überdosierung, Abhängigkeit und Kontrollverlust, psychische und körperliche Folgen sowie rechtliche Konsequenzen. (tsch)