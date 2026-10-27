Trotz Netflix-Anfrage„Friends“-Kollegen sind in neuer Matthew-Perry-Doku nicht zu sehen

Drei Jahre nach dem Tod von Matthew Perry blickt eine neue Netflix-Dokumentation auf das Leben des Schauspielers zurück. In der dreiteiligen Serie „The One About Matthew Perry“, die am Dienstag, 27. Oktober und somit einen Tag vor seinem dritten Todestag erscheint, kommen Angehörige, Freunde und Wegbegleiter zu Wort. Sie erinnern an den Mann hinter der Kultfigur Chandler Bing und an seinen langjährigen Kampf mit der Sucht. Die fünf überlebenden Hauptdarsteller von „Friends“ sind in der Dokumentation allerdings nicht zu sehen.

Obwohl Matthew Perry und seine „Friends“-Kollegen über Jahre hinweg eng miteinander verbunden waren, kommen Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc und David Schwimmer in der neuen Produktion nicht selbst zu Wort. Laut „Daily Mail“ bestätigte Regisseurin Mary Robertson, dass die Schauspieler zwar angefragt worden seien, sich aber gegen eine Teilnahme entschieden hätten. Robertson zeigt Verständnis: „Ich glaube, jeder trauert auf seine eigene Weise.“

Trotz Anfrage gegen eine Teilnahme entschieden

Von 1994 bis 2004 spielte Perry in der erfolgreichen Sitcom „Friends“ den sarkastischen Chandler Bing. An der Seite von Aniston, Cox, Kudrow, LeBlanc und Schwimmer begeisterte er ein Millionenpublikum. Die Serie begleitete sechs Freunde in New York durch die Höhen und Tiefen des Lebens als junge Erwachsene und machte ihre Darsteller weltweit bekannt.

Der Tod von Matthew Perry im Oktober 2023 erschütterte Hollywood. Der Schauspieler wurde mit 54 Jahren leblos im Whirlpool seines Hauses in Los Angeles entdeckt. In seinem Blut fanden die Ermittler eine hohe Dosis des Narkosemittels Ketamin.

Wie schmerzhaft der Verlust für Perrys engstes Umfeld war, schilderte unlängst seine Schwester Mia Perry Bowick der „Daily Mail“. Sie erinnert sich an die Beerdigung des Schauspielers, bei der auch seine fünf „Friends“-Kollegen anwesend waren. Sie seien alle fünf gemeinsam, Hand in Hand, an den Sarg ihres Bruders getreten und hätten weinend um ihn gestanden. (tsch)