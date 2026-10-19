„True Detective“Dieser Hollywood-Star spielt in neuer Staffel neben Nicolas Cage

Manche Serien bestechen durch Beständigkeit, andere durch die Wandlungen, die sie konstant durchlaufen. Zur zweiten Kategorie gehört die HBO-Show Drama „True Detective“. Die Kriminaldrama-Serie, die sich sowohl beim Publikum als auch Kritikern reger Beliebtheit erfreut, wechselt für jede Staffel sowohl den Cast als auch den Handlungsort.

Schon 2025 kamen Gerüchte auf, dass sich die Macherinnen und Macher der Show in Gesprächen mit Nicolas Cage befänden, um ihn für einer der Hauptrollen der anstehenden fünften Staffel zu gewinnen. Die Bestätigung ließ auf sich warten, doch sie kam: Am 10. Oktober verkündete er die Neuigkeiten bei einem Panel auf der New York Comic-Con - auch wenn er sich selbst nicht ganz darüber im Klaren gewesen zu sein schien, ob der Zeitpunkt für diese Ankündigung bereits gekommen war.

Dreharbeiten für 2027 angesetzt

Antonio Banderas wird in der kommenden Staffel der HBO-Serie „True Detective“ eine Hauptrolle übernehmen. (Bild: 2026 Getty Images/Jeremy Chan) Copyright: 2026 Getty Images/Jeremy Chan

„Notwendigkeit ist die Mutter der Erfindung“, sagte Cage. Damit meine er „die Familie zu füttern und nicht zu viele Filme am Stück zu drehen“. Dieser Grundsatz habe ihn wieder zurück zum Fernsehen gebracht. Cage weiter: „Ich denke, ich werde bei einer Staffel von 'True Detective' mitmachen. Es ist okay, wenn ich das als Erster verkünde, richtig?“

Wie nun bekannt geworden ist, wird dem Hollywoodstar ein weiterer hochkarätiger Name zur Seite gestellt. Wie das Branchenmagazin „Deadline“ berichtet, hat sich Antonio Banderas ebenfalls dem Cast der fünften Staffel angeschlossen. Der spanische Superstar wird eine Figur mit dem Namen Rai Garcia spielen, während Cage als Henry Logan auftritt.

In vergangenen Staffeln waren Schauspielgrößen wie Jodie Foster, Colin Farrell, Matthew McConaughey und Woody Harrelson zu sehen. Die vergangene vierte Staffel war die erste, die nicht von Serienerfinder Nic Pizzolatto inszeniert wurde. Stattdessen zeichnete die preisgekrönte mexikanische Regisseurin und Drehbuchautorin Issa López dafür verantwortlich. Diese Rolle wird sie bei der Produktion der fünften Staffel wiederholen. In einem Gespräch mit der „New York Post“ kündigte López „wichtige Verbindungen“ zwischen der vierten und der fünften Staffel an. Dennoch gebe es „eine neue Geschichte, neue Charaktere, alles“. Die Dreharbeiten sollen 2027 beginnen. (tsch)