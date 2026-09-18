TV-Quoten„Heidifest“ kann sich bei RTL nur leicht verbessern - doch ProSieben-Show erreicht Rekord-Tief

Nachdem das „Heidifest“ im vergangenen Jahr noch seine Premiere bei ProSieben gefeiert hatte, lief es am Donnerstagabend nun erstmals bei RTL über die TV-Bildschirme. Für einen großen Quoten-Unterschied sorgte das im Vergleich zum Vorjahr jedoch nicht, wie das Branchenmagazin „DWDL.de“ berichtet: Mit 780.000 Zuschauerinnen und Zuschauern schalteten nur rund 10.000 Leute mehr ein. Das entsprach einem Gesamt-Marktanteil von 4,0 Prozent.

Bei den 14- bis 49-Jährigen steigerte sich die Sendung von Heidi Klum allerdings deutlich: 280.000 Zuschauerinnen und Zuschauer in dieser Altersklasse verbesserten den Vorjahres-Marktanteil von weniger als 6 Prozent auf 9,0 Prozent. Der erfolgreichste Wert in der Primetime unter den Privatsendern.

ProSieben, wo das „Heidifest“ noch im vergangenen Jahr ausgestrahlt wurde, musste unterdessen ein Allzeit-Tief bei einer Sendung verkraften: „Beauty & The Nerd“ stürzte in der gleichen Zielgruppe auf gerade mal 4,0 Prozent ab. Damit sortierte sich der Sender laut „DWDL.de“ auf dem letzten Platz der acht Vollprogramme ein. Insgesamt waren in dieser Woche nicht mehr als 300.000 Zuschauerinnen und Zuschauer dabei. (tsch)