In Österreich lief der 14. Film des Steiermark-Ablegers der „Landkrimi“-Reihe bereits Ende 2025, nun ist er am Donnerstagabend (26. November, 20.15 Uhr) im Ersten sowie vorab in der Mediathek auch hierzulande zu sehen. „Steirerstich“ markiert den Abschied von Ermittlerin Anni Sulmtaler beim Grazer LKA, denn Schauspielerin Anna Unterberger verlässt die Reihe auf eigenen Wunsch - „mit Neugierde auf Neues und Anderes“.

Auf einen Ersatz braucht Chefermittler Sascha Bergmann (Hary Prinz), der sich zuvor bereits von Inspektorin Sandra Mohr (Miriam Stein) verabschieden musste, nicht lange zu warten, denn seine zukünftige Kollegin bringt sich schon jetzt so sympathisch wie kompetent in Stellung. Was Bergmann schon aus Prinzip freilich nicht vom Granteln und Sticheln abhält.

Sascha Bergmann (Hary Prinz, Mitte), Anni Sulmtaler (Anna Unterberger) und Bernd Kofler (Christoph Kohlbacher) ermitteln im Mord an dem Koch Mario Höfler, der sich offenbar am Geld des Sparvereins, dem er als Obmann vorstand, bedient hat. (Bild: ARD Degeto Film/ORF/Allegro Film/Stefan Robitsch) Copyright: ARD Degeto Film/ORF/Allegro Film/Stefan Robitsch

Ihr letzter gemeinsamer Fall führt ihn und Anni Sulmtaler einmal mehr aufs Land. Mario Höfler (Kevin Brand) liegt mit aufgeschlitzter Kehle in der Küche der Dorfwirtschaft Kren, laut der jungen Ortspolizistin Lena Herzog (Maya Unger) der „kulturelle Hotspot von der ganzen Gegend“. Höfler war hier nicht nur Koch, sondern auch Obmann des Sparvereins, einer alten Wirtshaus- und Vereinstradition.

Ein Hauch „The Big Lebowski“

Drehbuchautor und Regisseur Wolfgang Murnberger vermischt einmal mehr gekonnt ernste Themen mit dem ihm typischen schwarzen Humor. Und er platziert ganz nebenbei so einige herrliche Film- und TV-Zitate in seinem Krimi. Ob es nun Bauer Karl ist, der im Fernsehen eine Frau sucht (“Sie soll tierlieb sein und treu“), Ann-Kathrin Kramer als Femme fatale, ein Hauch „The Big Lebowski“ oder eine Anspielung Murnbergers auf einen seiner eigenen Kinoerfolge. War es im Film „Der Knochenmann“ nach Wolf Haas der grantige Josef Bierbichler gegenüber Josef Hader, ist es nun der ebenso grantige Kren-Wirt, der zum vorlauten Sascha Bergmann sagen darf: „Das ist ein Wirtshaus, kein Gasthaus ...“

Mit dem 15. Fall „Steirerbiest“ feiert Maya Unger am Donnerstag, 3. Dezember, als Lena Herzog dann ihren offiziellen Einstand als Ermittlerin. Drei weitere Steirer-Krimis nach den Romanen von Claudia Rossbacher sind bereits abgedreht, die Ausstrahlungstermine stehen noch nicht fest. (tsch)