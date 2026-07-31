Le Chiffre (Mads Mikkelsen) gehört zu den großartigsten Schurken, mit denen es Bond je zu tun hatte. (Bild: RTL / 2006 Danjaq, LLC and United Artists Corporation) Copyright: RTL / 2006 Danjaq, LLC and United Artists Corporation

Zu Beginn seiner Karriere als Doppel-Null-Agent soll es James Bond tatsächlich egal gewesen sein, in welcher Form er seinen Martini zu sich nimmt. Die Frage des Kellners, ob er das Getränk „geschüttelt oder gerührt“ genießen wolle, beantwortet 007 jedenfalls einigermaßen desinteressiert. Eine Szene, die exemplarisch steht für den Neuanfang, den die Macher um Regisseur Martin Campbell mit „Casino Royale“ (Sonntag, 26. Juli, 20.15 Uhr, RTL) und Daniel Craig im Jahr 2006 versuchten. Schon die ersten Kritiken zeigten sich begeistert über die Neuerfindung des legendären Agenten, inzwischen toppt das Abenteuer sogar zahlreiche „James Bond“-Bestenlisten - etwa bei „Time Out“, „IMDb“ und „Letterboxd“.

Kein Bond ohne schöne Frauen: James Bond (Daniel Craig) und Vesper Lynd (Eva Green) kommen sich nach anfänglichen Reibereien langsam näher. (Bild: RTL / 2006 Danjaq, LLC and United Artists Corporation) Copyright: RTL / 2006 Danjaq, LLC and United Artists Corporation

„Casino Royale“ darf sowohl künstlerisch als auch kommerziell als gelungene Operation am offenen Herzen eines Mythos verbucht werden. Dabei sticht keineswegs nur der blonde Bond-Neuling hervor: Die fantastische Eva Green macht ihren Job als komplexe Femme fatale Vesper Lynd ebenfalls exzellent. Und natürlich sollte auch Bonds Gegenspieler Le Chiffre erwähnt werden, weil der von Mads Mikkelsen verkörperte Bösewicht zu den großartigsten Schurken zählt, mit denen 007 es je zu tun hatte.

Wie James Bond wurde, was er ist

Dame Judi Dench spielte erneut „M“ und war damit die einzige „alte Bekannte“ in dem 007-Film von 2006, der nun erneut bei SAT.1 gezeigt wird. (Bild: RTL / 2006 Danjaq, LLC and United Artists Corporation) Copyright: RTL / 2006 Danjaq, LLC and United Artists Corporation

Die Frau, die Bond den Kopf verdreht: Welches Geheimnis verbirgt Vesper Lynd (Eva Green)? (Bild: RTL / 2006 Danjaq, LLC and United Artists Corporation) Copyright: RTL / 2006 Danjaq, LLC and United Artists Corporation

Der Agentenfilm beginnt nach der schwarz-weißen Eröffnungssequenz, in der sich Bond das Recht auf den Doppel-Null-Status erwirbt, äußerst eindrucksvoll: mit einer Verfolgungsjagd auf einer Hochhausbaustelle. Doch die Filmemacher hatten ein ganz anderes Ziel als pure Action vor Augen, nämlich den Charakter Bonds zu erklären. Wer wissen will, warum 007 mit den Frauen so umgeht, wie er es später tat, wer wissen will, warum aus ihm dieser harte Kerl wurde, muss zweifellos diesen Film sehen. Denn am Ende steht die geradezu romantische Frage danach, was denn nun schlimmer ist: eine Liebe, die stirbt? Oder eine Liebe, die verraten wird?

Als Daniel Craig (links) 2006 erstmals in der Rolle als James Bond zu sehen war, begann eine neue 007-Ära, die erst 2021 mit „Keine Zeit zu sterben“ endete. (Bild: RTL / 2006 Danjaq, LLC and United Artists Corporation) Copyright: RTL / 2006 Danjaq, LLC and United Artists Corporation

Mit „Casino Royale“ inszenierte Regisseur Martin Campbell (“Golden Eye“) mehr eine Charakterstudie als ein Actionabenteuer. Hier geht es einzig und allein um die Person des James Bond. Er blutet reichlich, lacht fast nie und vor allem: Er verliebt sich in eine Beamtin des britischen Schatzamtes (Green). Die kurze, aber heftige Beziehung schleudert Bond durch alle Extreme. Und sie macht - das glaubt man dem Film in jeder Sekunde - einen anderen Mann aus ihm.

Wie geht es mit „James Bond“ weiter?

Für den bislang letzten, 25. James-Bond-Film „Keine Zeit zu sterben“ (2021) ließ sich Daniel Craig noch einmal überreden lassen. Doch die Nachfolgerfrage, die während des langen Tauziehens um das nächste 007-Abenteuer heiß diskutiert wurde, ist damit nur verschoben. Zuletzt galten Callum Turner, Harris Dickinson und Aaron Taylor-Johnson als Favoriten, der britische Theaterschauspieler Tom Francis soll bereits für die Rolle vorgesprochen haben.

Bei der Frage nach der Besetzung der Hauptrolle kündigte der neue Rechteinhaber Amazon immerhin an, dass James Bond männlich und britisch bleibe. Und mit Regisseur Denis Villeneuve (“Dune“) und Drehbuchautor Steven Knight (“Peaky Blinders“) steht zumindest das Kreativ-Team für „Bond 26“ bereits fest. (tsch)