Jung war er, kräftig, blond und blauäugig, ein verwegener Typ mit kantigem Gesicht, der weder Tod noch Teufel scheut: Steve McQueen war einer der ersten Actionstars Hollywoods und verstand es, ein Höchstmaß an Authentizität mit Coolness und Charme zu verbinden. Das machte ihn unwiderstehlich, das machte ihn zu „Steve McCool“, dem das Kinopublikum zu Füßen lag. Und es heute noch tun würde, wäre McQueen nicht am 7. November 1980 an Herzversagen während einer Krebs-OP gestorben.

Seine Filme jedenfalls leben weiter und haben nichts von ihrem Reiz verloren: Das BR-Fernsehen tritt nun mit einer Wiederholung des Rache-Westerns „Nevada Smith“ (Freitag, 20. November, 22.50 Uhr) den Beweis an.

Nevada Smith (Steve McQueen) jagt die Mörder seiner Eltern. (Bild: BR / Telepool GmbH / Lucien Ballard) Copyright: BR / Telepool GmbH / Lucien Ballard

In der Western-Serie „Josh“ (1958 bis 1961) wurde Steve McQueen erstmals einem größeren Publikum bekannt. Und in John Sturges' „Die glorreichen Sieben“ (1960) stahl er dem pikierten Star Yul Brunner als Revolverheld an seiner Seite ganz klassisch die Show. Für Henry Hathaways „Nevada Smith“ stieg McQueen 1965 zum dritten Mal in den Sattel. Wenngleich die „Time“ seinerzeit moserte, der Schauspieler mache den Eindruck, als würde er sich auf dem Sitz einer Harley Davidson viel wohler fühlen.

„Nevada Smith“: Steve McQueen nimmt als Halbblut Rache an drei Oultaws

Dass „Nevada Smith“ nicht zu den ganz großen Western seiner Zeit wurde, liegt aber nicht am coolen Star, der mit damals 35 Jahren wie selbstverständlich die Rolle eines 16-jährigen Draufgängers spielt. Henry Hathaways lose Adaption eines Trivialromans von Harold Robbins pendelt vielmehr etwas unentschieden zwischen der klassischen Erzählweise des Genres und der zeitgemäßen Härte der Spätwestern.

Der junge Max Sand (McQueen) ist ein Halbblut, dessen Eltern - ein Weißer und eine Indianerin - von drei skrupellosen Outlaws (Karl Malden, Arthur Kennedy, Martin Landau) massakriert werden. Der unbedarfte Junge macht sich an die Verfolgung der Mörder. Ein fahrender Munitionshersteller (Brian Keith) lehrt den ungestümen Jungen die nötigen Geschicke. Doch blutige Rache nimmt Max, der sich nun „Nevada Smith“ nennt, ganz alleine, Mann für Mann.

Dass aus dem nicht ganz makellosen Film unterm Strich doch ein packendes Rachedrama wurde, ist auch McQueen zu verdanken, der die Selbst- und Täterfindung der Hauptfigur mit gebotener Zurückhaltung und Scheu interpretiert. (tsch)