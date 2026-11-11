Die junge Streifenpolizistin Donaghy (Angelina Jolie) und der querschnittsgelähmte Detective Rhyme (Denzel Washington) kommen dem irren Killer auf die Spur. (Bild: Universal Studios International B. V.) Copyright: Universal Studios International B. V.

Keyser Soze (“Die üblichen Verdächtigen“), Hannibal Lecter (“Das Schweigen der Lämmer“, „Roter Drache“) und der teuflische Psychopath aus „Sieben“ zählen zu den schlimmsten fiktiven Serienkillern der 90er-Jahre. Ein weiterer wird in solchen Auflistungen gerne übergangen: der „Knochenjäger“ (1999), der nun bei Kabel Eins (Mittwoch, 11. November, 23.00 Uhr) zum wiederholten Male sein Unwesen treibt.

Unterhalb der New Yorker Freeway-Brücken ragt ein skelettierter Finger aus dem Kiesboden. Der sogenannte Knochensammler hat wieder zugeschlagen. Der Serienkiller ist der meistgesuchte Verbrecher in New York. Seine Masche: Am Tatort hinterlässt er raffiniert verschlüsselte Botschaften, wo sein nächstes Opfer zu finden sein wird. Doch ein Muster, nach welchem er tötet, ist zunächst nicht zu erkennen.

Dreamteam auf Verbrecherjagd

Streifenpolizistin Donaghy (Angelina Jolie) im Einsatz: Sie untersucht den Tatort, an dem der irre Killer gerade wieder zugeschlagen hat, nach Spuren. (Bild: Universal Studios International B. V.) Copyright: Universal Studios International B. V.

Seit einem Dienstunfall ist Detective Lincoln Rhyme (Denzel Washington) ans Bett gefesselt - doch nicht zur Untätigkeit verdammt. (Bild: Universal Studios International B. V.) Copyright: Universal Studios International B. V.

Dieses Vorgehen bildet den Hintergrund für den diabolischen „Wer ist der Täter?“-Thriller von Regisseur Phillip Noyce (“Das Kartell“, „Die Stunde der Patrioten“). Die Identität des Killers will vor allem Lincoln Rhyme (Denzel Washington) herausfinden. Hitchcocks „Fenster zum Hof“ lässt grüßen: Der Spezialist für Spurensicherung im NYPD ist nach einem Unfall ans Bett gefesselt. Er kann nur noch seinen Kopf und einen Zeigefinger bewegen.

Die ehrgeizige Streifenpolizistin Amelia Donaghy (Angelina Jolie) ersetzt mehr und mehr die Beine, Ohren und Augen von Rhyme. Bei der Spurensicherung am Tatort, wo der unheimliche Mörder gerade wieder zugeschlagen hat, ist sie mit dem bettlägerigen Superhirn per Mikrofon verbunden. Für die beiden beginnt ein Wettrennen mit der Zeit. Der Psychopath hält Rhyme und Donaghy mit einem tödlichen Katz-und-Maus-Spiel in Atem und entkommt jeder noch so raffiniert gestellten Falle.

Obwohl Machart und Bildgewalt des düsteren Thrillers deutlich an das große Vorbild „Sieben“ von David Fincher erinnern, entfaltet „Der Knochenjäger“ seinen ganz eigenen Suspense. Dafür sorgt schon das ungewöhnliche Zusammenspiel von Denzel Washington und Angelina Jolie. Beide ergänzen sich zu einem Dreamteam der Verbrecherjagd. Auch Queen Latifah und Ed O'Neill liefern in Nebenrollen überzeugende Leistungen ab. (tsch)