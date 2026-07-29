Abenteurer Rick (Brendan Fraser, links) will zusammen mit der Archäologin Evelyn (Rachel Weisz) und ihrem Bruder Jonathan (John Hannah) einen Schatz bergen. (Bild: 1999 Universal Pictures - All Rights Reserved) Copyright: 1999 Universal Pictures - All Rights Reserved

„Wenn man in den 90-ern dreht, kann man nicht einfach jemanden in weiße Bänder einwickeln. Ich wollte den Terminator unter den Mumien haben.“ Regisseur Stephen Sommers ist ein Freund klarer Worte. Und er weiß, was er will. Für seinen Horror-Schocker „Die Mumie“ (1998), den Kabel Eins am Mittwoch, 28. Juli, um 20.15 Uhr zeigt, stand zwar der gleichnamige Grusel-Klassiker aus dem Jahr 1932 Pate. Doch mit der angestaubten Schauermär von einst hat Sommers' aufwändiges High-Tech-Spektakel im Endeffekt nicht viel mehr als den Titel gemein. Dem Gros des Kinopublikums war das ohnehin egal.

Durch Zufall haben Rick (Brendan Fraser) und Evie (Rachel Weisz) die grausige Mumie zum Leben erweckt. (Bild: 1999 Universal Pictures - All Rights Reserved) Copyright: 1999 Universal Pictures - All Rights Reserved

Zum erhofften Erfolg (der Film spielte weltweit über 420 Millionen Dollar ein) trugen im Wesentlichen die coolen Special Effekts bei, für die Industrial Light & Magic (ILM) verantwortlich zeichnete. George Lucas' Mannen ließen die diversen Monster, Zombies und anderes lichtscheues Gesindel so lebensecht erscheinen, dass selbst eingefleischte „Indiana Jones“-Fans zu Mumien-Maniacs mutierten.

Postmoderne Horror-Orgie

Rick O'Connell (Brendan Fraser) sieht sich einem schier übermächtigen Monster gegenüber. (Bild: 1999 Universal Pictures - All Rights Reserved) Copyright: 1999 Universal Pictures - All Rights Reserved

Mit Rachel Weisz (“Constantine“) als unerschrockene Archäologin Evelyn und Brendan Fraser (“L.A. Crash“) in der Rolle des Abenteurers Rick O'Connell wurde ein Dreamteam gefunden, das auch in optischer Hinsicht zu überzeugen weiß. Zusammen mit Evelyns Bruder Jonathan (John Hannah) sind die beiden auf archäologischer Erkundungstour in der geheimnisvollen Ruinenstadt Hamunaptra. Ohne ihr Wissen erwecken sie den altägytischen Hohepriester Imhotep (gespielt von einem hünenhaften Arnold Vosloo) zum Leben.

Imhotep (Arnold Vosloo) will seine Geliebte Anck-Su-Namum ins Leben zurückrufen, doch dafür müsste Ricks Frau Evie ihr Leben lassen. (Bild: 1999 Universal Pictures - All Rights Reserved) Copyright: 1999 Universal Pictures - All Rights Reserved

Es entspinnt sich ein tödlicher Kampf, bei dem vor allem die Tricktechniker ganze Arbeit geleistet haben. Vom subtilen Grusel des Originals ist dabei nicht mehr viel übrig geblieben. Stattdessen gibt es eine wahrhaft postmoderne Horror-Orgie mit wilden Verfolgungsjagden und Explosionen, bei der jeder Pyromane seine helle Freude hätte.

„Die Mumie“ lebt

Allzu schnell wollten die Verantwortlichen von Universal den altägyptischen Untoten allerdings nicht zur letzten Ruhe betten. In „Die Mumie kehrt zurück“ (2001) machte Imhotep nur zwei Jahre später London unsicher, der dritte Teil „Die Mumie: Das Grabmal des Drachenkaisers“ erschien 2008. Zudem gab es das Spin-Off „The Scorpion King“ (2002), in dem Dwayne „The Rock“ Johnson eine seiner ersten großen Rollen hatte.

Und obwohl die nächste Neuauflage „Die Mumie“ (2017) trotz Tom Cruise als Hauptdarsteller künstlerisch wie kommerziell floppte, geht die Reihe weiter: Im Februar wurde bekannt, dass ein vierter Teil, mit Brendan Fraser und Rachel Weisz in den Hauptrollen, geplant sei. (tsch)