„This land is your land“ - ist es ein Versprechen, das Sharon Jones & The Dap Kings abgeben, während die Kamera im Vorspann von oben, ganz distanziert, auf die Vereinigten Staaten von Amerika herab blickt? Eine Drohung gar? Oder einfach nur eine Feststellung? Wessen Land ist es eigentlich? Und was für eines? Privat ist George Clooney bekennender Anhänger der Demokraten, im Selbstfindungsdrama „Up in the Air“ (Donnerstag, 12. November, 20.15 Uhr, rbb) ließ „Juno“-Regisseur Jason Reitman ihn 2009 weniger zielstrebig und umso glaubwürdiger mäandern.

Dieses Land ist sein Land. Zumindest die Flughäfen sind es. Und die angeschlossenen Hotels, in denen Clooney als Vielflieger Ryan Bingham die meiste Zeit des Jahres verbringt. Bingham ist ein Kündigungsexperte, und er liebt seinen Job, den er recht emotionslos erledigt. Er fliegt quer durch die USA, um die Drecksarbeit für seine Kunden zu erledigen - er feuert ihre Mitarbeiter. Binghams ehrgeiziges Ziel ist es, zehn Millionen Meilen zu sammeln und sich unsterblich zu machen. Platinkarte, Treffen mit dem Chefpiloten und ein nach ihm benanntes Flugzeug gäbe es obendrein. Und mehr braucht dieser Mann nicht in seinem entwurzelten, einsamen Leben.

Eine Figur auf der Reise zu sich selbst

Denn Beziehungen unterhält Bingham kaum. Nur mit Alex Goran (Vera Farmiga), die er zufällig kennengelernt hat, verbindet ihn eine lockere Affäre. Sie stimmen ihre Geschäftstermine aufeinander ab, um sich ab und an zu einem Schäferstündchen zu treffen. Manchmal jedoch kommen auch ihm Zweifel an seinem unverbindlichen Lebensstil.

Dann tritt die junge Cornell-Absolventin Natalie Keener (Anna Kendrick) in sein Leben: Sie schlägt seinem Boss Craig Gregory (Jason Bateman) vor, zur Kosteneinsparung die Kündigungen doch zukünftig per Videokonferenz auszusprechen. Ryan Binghams Leben wird dadurch völlig auf den Kopf gestellt. Er sieht seinen geliebten Lebensstil entschwinden - und damit auch einen Teil seiner Identität.

Um Natalie die Praxis etwas näherzubringen, bestimmt Binghams Boss, dass sie ihn einmal begleiten soll. Im Verlauf der Reise erkennt er jedoch, dass sein Leben voller Unverbindlichkeit und Einsamkeit ist. Das wird ihm auch am Hochzeitstag seiner Schwester schmerzlich bewusst.

Melodram über das (Un-)Wesen der Moderne

Mit fantastischem Auge für menschliche Schwächen und feinem Gespür für den manchmal bitteren Witz des Lebens begleitet Reitman seinen Protagonisten. Und mit sensiblem Verständnis für die Welt, in der einer wie Bingham lebt und seine Philosophie in Vorträgen über Rucksäcke verbreitet: „Schleppen Sie nichts mit sich rum. Keine Dinge, keine Erinnerungen, keine Beziehungen.“ Das hält am Check-in nur auf.

Was als Komödie beginnt, entwickelt sich, unmerklich zunächst, zu einem hintersinnigen Melodram über das (Un-)Wesen der modernen Zeit. Eine bittere Pille, von Jason Reitman, der für „Up In The Air“ den Golden Globe für das beste adaptierte Drehbuch gewann, und dem fantastisch spielenden George Clooney in zart schmelzende Schokolade eingehüllt. (tsch)