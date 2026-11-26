Auch ein Erfolgsregisseur wie Sönke Wortmann hat es nicht immer leicht. Da brach er 1994 alle Rekorde, lockte mit seiner Komödie „Der bewegte Mann“ 6,5 Millionen Zuschauer in die Kinos, und knapp zwei Jahre später sollte er erneut den deutschen Film revolutionieren. Produzent Bernd Eichinger legte ihm dafür einen Bestseller der Frauenliteratur ans Herz und trommelte die hiesigen Schauspiel-Stars zusammen, frei nach dem Motto „Erfolg mal Erfolg ist gleich Supererfolg“. Heute weiß jeder: Die Formel ging nicht ganz auf. Hera Linds Roman-Adaption „Das Superweib“ (Donnerstag, 26. November, 20.15 Uhr, ONE) blieb mit 2,3 Millionen Zuschauern hinter den Erwartungen zurück. Die Komödie schaffte es mit dieser Bilanz aber noch auf Platz drei der deutschen Kinohits 1996. Vor allem aber verhalf sie Hauptdarstellerin Veronika Ferres zu ihrem endgültigen Durchbruch.

Franziska Herr-Gross (Veronica Ferres) wird von ihrem Mann Will (Thomas Heinze), einem erfolgreichen Regisseur, gnadenlos unterschätzt. (Bild: ARD Degeto/Constantin Film) Copyright: ARD Degeto/Constantin Film

Franziska Herr-Gross (Veronica Ferres) bekommt von ihrem Mann Will (Thomas Heinze), einem Erfolgsregisseur von Trivial-Serien, zwei Kinder angehängt, während der sich in der Welt herumtreibt und mit seinen Hauptdarstellerinnen vergnügt. Doch dabei bleibt es bei Hera Lind natürlich nicht. Die geplagte Mutter trifft eines Tages auf eine nette Dame (Liselotte Pulver), deren verhätschelter Sohn (Joachim Król) ein erfolgreicher Advokat ist. Der rät Franziska dazu, schleunigst die Scheidung einzureichen und sich ihre ganze Ehe-Misere von der Seele zu schreiben. Natürlich wird ein Bestseller daraus.

„Das Superweib“ verhalf Veronika Ferres zum Durchbruch

Dass der Lektor Franziskas ehemaliger Deutschlehrer Viktor Lange (Heiner Lauterbach) ist, hat auch einen Vorteil: Sie kann endlich ihren Jugendträumen nachgehen und den Kerl vernaschen. Ihm folgt ein zarter Kinderbuchautor (Richy Müller). Auch ihr Ex-Mann taucht wieder auf und hat eine brillante Idee: Er möchte aus Franziskas Buch seinen ersten Kinofilm machen. Der Witz daran: Er hat keine Ahnung, dass das Buch von seiner Ex-Frau stammt und die Geschichte seiner eigenen Ehe erzählt.

Ein Erfolg war die Komödie vor allem für ihre Hauptdarstellerin: Nach Nebenrollen in einzelnen „Tatort“-Folgen und anderen Serien, sowie in Filmen wie „Der Papagei“ (1992), erreichte Ferres durch die ZDF-Serie „Unser Lehrer Doktor Specht“ (1992) und den Oscar-nominierten Film „Schtonk!“ aus demselben Jahr Bekanntheit. Mit dem Regisseur der Komödie, Helmut Dietl, war sie von 1990 bis 1999 zusammen. Doch erst im „Superweib“ spielte Ferres ihre erste Kino-Hauptrolle. Für Autorin Hera Lind war sie die Idealbesetzung, doch davon ist im Film wenig zu spüren. Angeblich war sie mit dem Regisseur nicht immer einer Meinung. Allerdings begnügte er sich auch bei den restlichen Charakteren mit einer oberflächlichen Interpretation, statt sie, wie in „Der bewegte Mann“ (1994), zu überzeichnen. (tsch)