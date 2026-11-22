Wenn etwas aus dem Ruder läuft, möchten die Betroffenen das unliebsame Erlebnis meistens möglichst schnell vergessen. In der Erfolgskomödie „Hangover“ (Sonntag, 22. November, 20.15 Uhr, RTLZWEI) von Regie-Schwerenöter Todd Phillips (“Old School“, „Der Date Profi“) ergeht es vier Mittdreißigern gerade umgekehrt: Sie müssen erst herausfinden, was sie alles angerichtet haben, um ihren besten Freund wiederzufinden. „Hangover“ erzählt von einem Junggesellenabschied, der zur beispiellosen Chaostour durch Las Vegas gerät - bei der vor den vier ziemlich berauschten Mannsbildern nichts und niemand sicher ist.

Schuld ist eine versehentlich eingenommene Droge, die ihre Opfer vollständig enthemmt und ihnen gleichzeitig das Gedächtnis raubt. Dabei wollte der zukünftige Schwager des Bräutigams, der naiv-kindliche Alan (Zach Galifianakis), doch nur Freundschaft mit seinem neuen Familienmitglied Doug (Justin Bartha) und dessen besten Freunden Phil (Bradley Cooper) und Stu (Ed Helms) schließen und die Junggesellenparty mit Ecstasy aufmischen. Doch eine Verwechslung beim Drogendealer besiegelt das Schicksal der Ahnungslosen. Was auf dem Dach ihres Luxushotels mit Blick auf den weltberühmten glitzernden Las Vegas Strip stimmungsvoll beginnt, endet mit allerlei Zerstörung, einem ausgerissenen Zahn, einem gestohlenen Streifenwagen, einem Tiger im Badezimmer und einem unbekannten Baby im Kleiderschrank.

Erfolgreicher als „Beverly Hills Cop“

Als die Weggefährten des Bräutigams am nächsten Morgen aufwachen, finden sie eine völlig verwüstete Hotelsuite vor. Zudem ist Doug nirgendwo zu finden. Nach anfänglicher Vertuschungstaktik sieht das unter Gedächtnisverlust leidende Trio ein, dass es die Geschehnisse der letzten Nacht aufklären muss, um der daheim wartenden Braut nicht die Hochzeit zu ruinieren.

Was so euphorisch begann, endet in einem Albtraum, in dem sich für die drei Männer nach und nach herausstellt, dass sie im Rausch offenbar einen chinesischen Mafiosi bestohlen und einen Tiger von Mike Tyson entführt haben. Stu hat sogar eine Stripperin (Heather Graham), die Mutter des unbekannten Babys, geehelicht, obwohl er eigentlich bereits seiner dominanten Lebensgefährtin versprochen ist.

Road Trip der unvergnüglichen Art: Zunächst noch im heiß geliebten Cabrio des Schwiegervaters, dann notgedrungen in einem gestohlenen Streifenwagen geht es für den spätpubertären Männerverein durch die Wüste. (Bild: ©2009 Warner Bros. Entertainment Inc.) Copyright: ©2009 Warner Bros. Entertainment Inc.

Keine Frage: „Hangover“ ist durchweg auf Krawallhumor gebürstet. Dass die Komödie ihren Charme dennoch nie verliert, ist den charismatischen Hauptdarstellern zu verdanken: Man entwickelt schnell ein augenzwinkerndes Mitgefühl für das Chaoten-Quartett.

Das Publikum honorierte den Mut zur Zügellosigkeit auf ganzer Linie: In Deutschland lockte der Film über zwei Millionen Zuschauer ins Kino. Weltweit spielte „Hangover“ rund 467 Millionen US-Dollar ein. In den USA löste der Film „Beverly Hills Cop“ als erfolgreichste Komödie mit R-Rating ab, die diesen Titel fast 25 Jahre lang gehalten hatte. Inflationsbereinigt liegt der Eddie-Murphy-Klassiker zwar weiterhin deutlich vorn, doch auch heute noch gehört „Hangover“ zu den zwölf einträglichsten für Erwachsene freigegebenen Filmen der US-Kinogeschichte. (tsch)