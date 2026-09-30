Rein geschäftlich betrachtet sind sich die Buchhändlerin Kathleen Kelly (Meg Ryan) und der Buchgroßhändler Joe Fox (Tom Hanks) spinnefeind. (Bild: RTL/Warner Bros. Ent.) Copyright: RTL/Warner Bros. Ent.

Für alle, die gezweifelt haben: Kino hat nichts, aber auch gar nichts mit dem Leben zu tun. Hier weiß jeder, was er bekommt. All jenen, die das als Vorteil erachten, sei die Beziehungskomödie „E-Mail für Dich“ (1998) wärmstens ans Herz gelegt. Diesmal zeigt Super RTL (Mittwoch, 30. September, 20.15 Uhr) die Romanze, wenngleich als x-te Wiederholung, in der das Traumpaar Meg Ryan und Tom Hanks brilliert. Es war 1993, als die Regisseurin Nora Ephron Tom Hanks und Meg Ryan „schlaflose“ Zeiten in Seattle erleben ließ. Ein paar Jahre später tat sich das Trio erneut zusammen, um ein Remake von Ernst Lubitschs „The Shop Around the Corner“ (1940, mit James Stewart und Margaret Sullavan) auf die Leinwand zu bringen. Unbestritten: Es ist eine hübsche Idee, die dem Film zugrunde liegt.

Joe (Tom Hanks) verbringt täglich viele Stunden vor seinem Computer, denn er will keine Mail von dem anonymen „Shopgirl“ verpassen. (Bild: RTL/Warner Bros. Ent.) Copyright: RTL/Warner Bros. Ent.

Kathleen Kelly (Meg Ryan) und Joe Fox (Tom Hanks) kennen sich unter ihren Pseudonymen aus dem Internet (bei Lubitsch schrieben sie einander Briefe). Beide leben in ebenso geregelten wie langweiligen Beziehungen und sehnen sich - natürlich - nach Liebe. Nach der einzig wahren Beziehung, nach dem, der sie verstehen kann. Nach dem, der zuhört. Deshalb schicken sie sich ständig E-Mails, da so niemand dem anderen ins Wort fallen kann. Die rosa Fantasie vom Traumpartner wird lange Zeit nicht aufs Spiel gesetzt. Ein Treffen vereinbaren sie zunächst nicht.

Voller romantischer Klischees

Joe Fox (Tom Hanks) will nur noch kurz die Mails checken. (Bild: RTL/Warner Bros. Ent.) Copyright: RTL/Warner Bros. Ent.

Auch Kathleen Kelly (Meg Ryan) wartet sehnsüchtig auf neue Mails in ihrem Postfach. (Bild: RTL/Warner Bros. Ent.) Copyright: RTL/Warner Bros. Ent.

Schließlich laufen sie sich doch über den Weg, ohne zu ahnen, wen sie da vor sich haben. Ihre beruflichen Engagements lassen Feinde aus ihnen werden. Denn Kathleen besitzt einen eingesessenen Mini-Buchladen in Manhattan. Und Joe Fox ist der Leiter einer riesigen Buchladenkette. Die neueste Filiale wird direkt neben dem lieblichen Shop von Kathleen eröffnet. Das wird sie ruinieren. Da kann sie machen, was sie will. Aber sie wird ihm verzeihen - sicher wird sie das.

Es ist die bekannte glückliche Welt, aus der die Autorinnen Nora Ephron und ihre Schwester Delia erzählen. Die Menschen sind nett, ein wenig überdreht, und die positive Einstellung zum Leben atmet aus jeder Pore. Natürlich führt das alles zu den bekannten romantischen Klischees. Aber die Regisseurin, und das macht ihre besondere Kunst aus, malt diese Blumenwiese einfach schöner als andere. Sie besitzt ein großartiges Gespür für Romantik und amüsante Dialoge, die mit einfachen Weisheiten und Sinnfragen gespickt sind: „Lebe ich, weil ich das Leben mag oder weil ich noch nicht begraben bin?“ (tsch)