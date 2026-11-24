Die scheinbar perfekte Beziehung zwischen Aksels (Anders Danielsen Lie) und Julie (Renate Reinsve) gerät ins Wanken. (Bild: Oslo Pictures) Copyright: Oslo Pictures

Julie (Renate Reinsve) ist intelligent, attraktiv und begehrt, mit knapp 30 aber immer noch nicht richtig im Berufsleben angekommen, und eine Familie kann sie auch nicht vorweisen. Ist das Glas nun halbvoll oder halbleer? Ganz leer, würde Julie wohl antworten. Sie ist jedenfalls wahnsinnig unzufrieden mit ihrem Leben und überzeugt, sie sei „Der schlimmste Mensch der Welt“ (Montag, 23. November, 23.15 Uhr, NDR).

Die aus eigener Sicht nicht mehr ganz so junge Frau schiebt Frust, weil ihr einige Jahre älterer Freund Aksel (Anders Danielsen Lie) gerade richtig durchstartet als Comic-Zeichner, während sie weiter auf der Stelle tritt. Eines Abends begegnet ihr dann Eivind (Herbert Nordrum). Nach einer gemeinsamen Nacht denkt sie, er sei der Richtige - mit diesem Mann will sie ganz neu anfangen! Oder vielleicht doch lieber nicht? Der eine Lebensentwurf, der auf geradem Weg zum Glück führt: Julie sucht ihn wie verzweifelt, stolpert aber immer wieder über ihre eigene Unentschlossenheit und sagt den Männern dann Dinge wie: „Ja, ich liebe dich. Und ich liebe dich nicht.“

Romantische Komödie oder melancholisches Drama?

Als Julie (Renate Reinsve) auf den gleichaltrigen Eivind (Herbert Nordrum) trifft, stellt sie ihre aktuelle Beziehung infrage. (Bild: Oslo Pictures) Copyright: Oslo Pictures

Eine existenzielle persönliche Krise gepaart mit trockenem Witz und großer skandinavischer Filmkunst: Der Film (Drehbuch: Eskil Vogt, Joachim Trier) zeichnet sich durch den innovativen Einsatz filmischer Mittel aus, darunter selbstreflexive Erzähltechniken, Animation und das bewusste Anhalten der Zeit. Diese Elemente verleihen dem Werk, das Züge einer romantischen Komödie trägt, eine einzigartige Note.

„Der schlimmste Mensch der Welt“ ist der dritte Teil der Oslo-Trilogie des Filmemachers, dabei allerdings nur lose mit den beiden Vorgängern „Auf Anfang“ (2006) und „Oslo, 31. August“ (2011) verknüpft. Sowohl für den Regisseur als auch für die Hauptdarstellerin gab es zahlreiche Auszeichnungen: In Cannes wurde Renate Reinsve 2021 als beste Darstellerin ausgezeichnet, der norwegische Film war für den Auslands-Oscar nominiert und erhielt zahlreiche Preise. Die „New York Times“ setzte 2025 in einem Ranking „Der schlimmste Mensch der Welt“ auf Platz 95 der besten 100 Filme des 21. Jahrhunderts. (tsch)