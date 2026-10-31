Der kleine Michael Myers bringt in einer finsteren Halloween-Nacht seine Schwester um. Viele Jahre später gelingt ihm die Flucht aus einem Sanatorium. (Bild: RTLZWEI) Copyright: RTLZWEI

Es ist Halloween. Wie jedes Jahr ziehen die Menschen maskiert durch die Straßen und treiben ihre Späße. Doch diesmal ist alles anders. John Carpenter inszenierte 1978 „Halloween - Die Nacht des Grauens“, einen preisgekrönten Psycho-Thriller, der schon bald als Klassiker des Genres galt. Der Kult-Regisseur (“Die Klapperschlange“) schuf zudem mit Michael Myers ein menschliches Monster, das sich nicht - wie viele andere Horrorfiguren - vermarkten lässt.

Sechs Jahre alt war Michael (Tony Moran), als er seinen ersten Mord beging. Das Opfer: seine Schwester. Er kam in die Nervenheilanstalt und wurde vom Psychiater Dr. Loomis (Donald Pleasance) als unheilbar aufgegeben. 15 Jahre später gelingt Michael die Flucht. Er kehrt zurück an die Stätte des Mordes, um die Liste seiner Gräueltaten fortzuschreiben. Nur einer kann sich in den geistigen Zustand des Wahnsinnigen hineinversetzen: Dr. Loomis beginnt, die Schritte Michaels nachzuvollziehen.

Carpenter beweist sich als Großmeister der Spannung

Michael Myers ist tatsächlich zurückgekehrt nach Haddonfield und hat nur ein Ziel. (Bild: RTLZWEI) Copyright: RTLZWEI

Mit „Halloween“ bewies Carpenter erstmals sein konkurrenzloses Gespür für die Erzeugung von Spannung im modernen Hollywood-Film. Als „Alleinherrscher“ war er für Regie, Drehbuch und Musik des Films verantwortlich. Das Genre „Fantastischer Film“ erfuhr durch das „Wunderkind Hollywoods“ eine neue Definition, nachdem sich Carpenter in seinen Filmen niemals auf die Science-Fiction-Ebene begab. Stattdessen bewegte er sich stets im Raum der Vorstellungskraft seiner Zuschauer, ließ seine Spannung nicht aus Hirngespinsten, sondern aus nachvollziehbarer Realität erwachsen.

Während die ersten beiden Filme unter Regie von John Carpenter große Erfolge feiern konnten, fristeten die Nachfolger eher ein Schattendasein. Dennoch kehrt Myers mit schöner Regelmäßigkeit auf die Leinwand zurück. 2018 startete mit „Halloween“ sogar eine ganz neue Ära für die Kult-Reihe, wieder mit Jamie Lee Curtis in der Hauptrolle. Der dritte neue Film (und der 13. insgesamt), „Halloween Ends“, war 2022 im Kino zu sehen. Ob damit wirklich das Ende von Michael Myers besiegelt wurde? Man mag nicht daran glauben. (tsch)