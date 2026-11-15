Sind „Wahrheit, Schönheit, Freiheit und, vor allen Dingen, Liebe“ nicht die universellen Dinge, nach denen wir alle suchen? So wie der junge englische Dichter Christian, der sich in der epochalen Pop-Oper im Paris des ausgehenden 19. Jahrhunderts unsterblich in die schöne Kurtisane Satine verliebt. Fernab der Realität erfahren beide das absolute Glück, nur um es im Hier und Jetzt endgültig zu verlieren. Baz Luhrmann bewies in „Moulin Rouge“ (Sonntag, 15. November, 20.15 Uhr, Sixx) einmal mehr, wie schön die Tragik der Liebe sein kann.

Nicole Kidman spielt Satine. Sie ist der „Funkelnde Diamant“, der Star des „Moulin Rouge“ und die berühmteste Kurtisane der Stadt. (Bild: 2001 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.) Copyright: 2001 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.

Es ist ein glitzerndes, lautes, buntes Spektakel: das Fin de Siècle als vorweg genommene Glas-Beton-Technik-Welt von heute. Der Regisseur, der schon „Romeo und Julia“ mit seiner Pop-tauglichen Inszenierung in die Neuzeit führte, nutzt auch bei seiner Geschichte, die an Alexandre Dumas' „Kameliendame“ und Guiseppe Verdis „La Traviata“ angelehnt ist, eine massenkompatible Bild- und Musiksprache. Das gibt ihm die Möglichkeit, hinter dem oberflächlichen Glamour das Wesentliche zu entdecken.

Auf der Suche nach Wahrheit, Schönheit, Freiheit und Liebe

Singend teilen sie es der ganzen Welt mit - ihre Liebe ist stärker als alles andere: Satine (Nicole Kidman) und Christian (Ewan McGregor). (Bild: 2001 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.) Copyright: 2001 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.

Mit dieser ironischen Brechung hat Luhrmann geschafft, den Zeitgeist zu treffen, und ihn ironisch vorzuführen. Weil sich inmitten des ganzen Glamours eine menschliche Tragödie abspielt, die den Farben ihren Glanz nimmt, und der man sich als Zuschauer nicht verweigern kann.

Ewan McGregor als Christian und Nicole Kidman als Satine öffnen die Augen für die existenziellen Notwendigkeiten, sie sind auf der Suche nach Wahrheit, Schönheit, Freiheit und Liebe. Und sie gestehen es sich ein. Das kann nicht jeder von sich behaupten. Harold Zidler (Jim Broadbent), der Inhaber des „Moulin Rouge“, hat seinen Glauben längst verloren, der Herzog von Worcester (Richard Roxburgh) hat ihn nie gehabt. Er ist es aber, der als Gegenspieler Christians um die Gunst Satines buhlt, die sich nicht nur zwischen zwei Männern, sondern zwischen zwei Lebensentwürfen entscheiden muss.

Es sind eben existenzielle Fragen, die Luhrmann beantworten will. Aber er macht es mit unverschämter Lockerheit, visueller Brillanz und einem Soundtrack, der Spaß macht. Madonna (“Material Girl“) trifft auf The Police (“Roxanne“), „Children Of The Revolution“ konterkarieren „Diamonds Are A Girl's Best Friend“. Wer sich auf den Film einlässt, wird in ihn hineingezogen, in das kleine Zimmer gegenüber dem legendären Pariser Vergnügungstempel genauso wie auf die Bühne des Moulin Rouge, die irgendwie auch eine Bühne des Lebens ist. Auf der kann man Wahrheit, Schönheit, Freiheit und Liebe erfahren - und dann sterben. (tsch)