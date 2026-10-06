Der Terminator (Arnold Schwarzenegger) hat eine Mission: Er soll den jungen John Connor beschützen. (Bild: 1991 STUDIOCANAL. All Rights Reserved.) Copyright: 1991 STUDIOCANAL. All Rights Reserved.

„Hasta la vista, Baby!“, und wieder, wie schon im ersten Film: „I'll be back!“ - Mit diesen markigen Aussprüchen platzierte Arnold Schwarzenegger in „Terminator 2 - Tag der Abrechnung“ gleich zwei der berühmtesten Filmzitate aller Zeiten. Und er hielt sein Versprechen. Im Lauf der Jahre kehrte er immer wieder als T-800 auf die Leinwand zurück, zuletzt 2019 in „Terminator: Dark Fate“. Kabel Eins wiederholt am Dienstag, 6. Oktober. um 20.15 Uhr den zweiten Teil der legendären Reihe zur Primetime - den besten Film, den der Ex-Weltklassebodybuilder und Ex-Gouverneur Kaliforniens je gedreht hat.

„Terminator 2“ verschlang ein Budget von über 90 Millionen Dollar und wurde so zur bis dahin teuersten Produktion der Filmgeschichte. Das weltweite Einspielergebnis lag bei etwa 520 Millionen Dollar - ein riesiger Hit. Vor allem rückwirkend erwarb sich der Blockbuster von Kult-Regisseur James Cameron einigen Ruhm als richtungsweisendes Technik- und Computerspektakel. Schwarzenegger etablierte sich damit 1991 endgültig als bester Action-Darsteller der 90er-Jahre.

Mensch gegen Maschine

Sarah Connor (Linda Hamilton) ist zunächst misstrauisch, was den Terminator angeht. Immerhin hatte ein anderes Modell seiner Art mal versucht, sie zu töten. (Bild: 1991 STUDIOCANAL. All Rights Reserved.) Copyright: 1991 STUDIOCANAL. All Rights Reserved.

Auch im zweiten Teil dreht sich alles um den Kampf Mensch gegen Maschine. Nach einem atomaren Krieg in der Zukunft tobt noch immer das Gefecht einiger menschlicher Überlebender mit John Connor als Anführer. Erneut reist ein Terminator durch die Zeit, um den jungen John (Edward Furlong) schon in seiner Kindheit auszulöschen: Der metallene 3D-Mann „T-1000“ (Robert Patrick) ist ein perfekter Roboter.

Doch noch eine Maschine wird in die Gegenwart gebeamt: der Original-Terminator (Arnold Schwarzenegger). Er kümmert sich nicht nur um John, sondern befreit auch dessen Mutter Sarah (Linda Hamilton) aus der Psychiatrie. Zusammen macht sich das Trio auf, die Zukunft zu retten. (tsch)