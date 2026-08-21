Die legendäre Hebefigur mit Jennifer Grey und Patrick Swayze - wer kennt sie nicht? (Bild: RTL / Vestron Pictures) Copyright: RTL / Vestron Pictures

Für viele wird er wohl immer Johnny Castle bleiben. Schließlich hat er scharenweise Frauen einen unerfüllten Traum beschert: Nur einmal diese Hebefigur tanzen, da oben schweben und gehalten werden - am besten von einem Mann, der auch noch so gut aussieht wie Patrick Swayze. Bereits 2009 ist der Schauspieler, der als Sonnyboy berühmt wurde, im Alter von nur 57 Jahren an einem Krebsleiden gestorben. VOX wiederholt nun den Kultfilm „Dirty Dancing“ (1987).

Johnny (Patrick Swayze) und Frances (Jennifer Grey) werden schnell mehr als nur Tanzpartner. (Bild: RTL / Vestron Pictures) Copyright: RTL / Vestron Pictures

Sommer 1963. Mit dem für ihr Alter typischen Widerwillen fährt Frances (Jennifer Grey) mit ihrer Familie in den Urlaub. Doch dort kommt alles ganz anders als gedacht. Im Feriencamp lernt die 17-Jährige den gutaussehenden New Yorker Tanzlehrer Johnny (Patrick Swayze) kennen, der schon seit Jahren in den Tanzsälen rhythmische Balzbewegungen vorexerziert, auf dass den Urlauberinnen ganz anders wird. In einer Waldhütte kommen sich Frances und Johnny erstmals näher. Zurück in der Stadt gibt Johnny der kleinen Frances Unterricht im Rock'n'Roll-Tanz. Die beiden haben sich ineinander verknallt. Doch schon treten Probleme in Form eines strengen Vaters und einer schwangeren Ex-Freundin auf ...

Kommt „Dirty Dancing 2“?

Eine Filmromanze für die Ewigkeit: Frances (Jennifer Grey) und Johnny (Patrick Swayze) in „Dirty Dancing“. (Bild: RTL / Vestron Pictures) Copyright: RTL / Vestron Pictures

Jennifer Grey und Patrick Swayze lieferten in „Dirty Dancing“ viele unvergessliche Szenen. (Bild: RTL / Vestron Pictures) Copyright: RTL / Vestron Pictures

Kenny Ortega choreografierte die zahlreichen Tanzszenen in „Dirty Dancing“. Speziell für diesen Film entwickelte er einen vollkommen neuen Tanz, den „Dirty Mambo“, eine Mixtur aus klassischem Mambo und Disco. Die Fortsetzung „Dirty Dancing 2 - Heisse Nächte in Kuba“ kam 2004 in die Kinos - an den Erfolg des Originals konnte Guy Ferlands Produktion nicht anknüpfen.

Trotz eines weiteren erfolglosen Remakes aus dem Jahr 2017 soll die Marke wiederbelebt werden: „The Hollywood Reporter“ berichtete im Februar, dass die Dreharbeiten zu „Dirty Dancing 2“ „voraussichtlich noch dieses Jahr“ starten sollen. Für das Drehbuch soll Kim Rosenstock (“Dying for Sex“) verantwortlich zeichnen, ein Regisseur steht noch nicht fest. Die Fortsetzung war bereits zuvor mehrmals angekündigt worden, sicher scheint zu sein, dass Jennifer Grey als Produzentin fungieren und ihre beühmte Rolle als „Baby“ erneut übernehmen wird. (tsch)