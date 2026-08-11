Die vier Freunde (von links) Gordie (Wil Wheaton), Chris (River Phoenix), Vern (Jerry O'Connell) und Teddy (Corey Feldman) treffen sich, um gemeinsam nach der Leiche eines vermissten Jungen zu suchen. (Bild: ZDF/©Warner-Columbia) Copyright: ZDF/©Warner-Columbia

Für die meisten Menschen ist der Schritt in die Erwachsenenwelt wohl kein angenehmer. Und diese müssen dann, wie in Rob Reiners poetischer Geschichte vom Erwachsenwerden, erkennen, dass man nicht einmal Herr über sich selbst werden kann. In „Stand by Me“ suchen vier Zwölfjährige 1959 nach einem vermissten Jungen und finden dabei Antworten auf das Leben.

Erzählt wird die Coming-of-Age-Story nach einer Erzählung von Stephen King aus der Perspektive des Schriftstellers Gordon Lachance (Richard Dreyfuss): Angesichts einer Todesanzeige für seinen Freund Chris Chambers erinnert sich Gordon an die Abenteuer, die er als Zwölfjähriger mit seinen Freunden im Sommer 1959 in seiner Heimatstadt Castle Rock erlebte.

Poetische Rückreise in die Kindheit

Auch die Rowdies Eyeball Chambers (Bradley Gregg, links), Vince Desjardins (Jason Oliver, Mitte) und deren Anführer „Ace“ Merrill (Kiefer Sutherland) haben es sich zum Ziel gemacht, die Leiche zu finden. (Bild: ZDF/©Warner-Columbia) Copyright: ZDF/©Warner-Columbia

Die vier High-School-Boys aus der amerikanischen Provinz beschließen, Helden zu werden. Sie brauchen Anerkennung, denn alle vier haben ihre Schwächen. Der sensible Gordie (Wil Wheaton) kann den Platz des verstorbenen Bruders nicht ersetzen, Chris' (brillant: River Phoenix) Vater ist Alkoholiker, Teddy (Corey Feldman) wird von seinen Eltern misshandelt und Vern (Jerry O'Connell) ist in der Stadt als Angsthase verschrien. So machen sie sich auf, die Leiche des Jungen zu suchen, der seit Tagen verschwunden ist. Sie bestehen einige Abenteuer, finden, was sie suchen, können ihre Schwächen jedoch nicht überwinden, sondern lernen nur, damit umzugehen.

Rob Reiners Überraschungserfolg (Box-Office: 50 Millionen Dollar) ist die gelungene Adaption einer Stephen King-Kurzgeschichte, die die Kritiker begeisterte: „In herrlichen Landschaftsbildern und aus eindrucksvoller Perspektive aufgenommen. Eine spannende und bisweilen poetische Rückreise in die Kindheit, die auch Erwachsene gerne antreten werden“, schrieb die „FAZ“ über den Film. Für den damals 15-jährigen River Phoenix bedeutete „Stand by me“ den Durchbruch, doch der „hoffnungsvollste Nachwuchsstar für Charakterrollen“ starb im November 1993 im Alter von 23 Jahren. (tsch)