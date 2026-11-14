Nach einem letzten Duell werden der Cop John Spartan (Sylvester Stallone, Zweiter von links) und sein Widersacher Simon Phoenix (Wesley Snipes, Zweiter von rechts) eingefroren. (Bild: RTL / 1993 Warner Bros. Entertainment Inc.) Copyright: RTL / 1993 Warner Bros. Entertainment Inc.

Es ist ja nicht so, dass Sylvester Stallone früher bessere Kritiken bekommen hätte. Sieht man vom ersten „Rambo“-Film einmal ab. Bis heute polarisiert der inzwischen 80-Jährige wie kaum eine zweite Action-Legende. Während er für seine Rolle als Mafiaboss in der Serie „Tulsa King“, deren fünfte Staffel jüngst bestätigt wurde, gute Kritiken erhielt, floppten Actionkracher wie „Armor“ (2024) und „Alarum“ (2025) gnadenlos.

VOX erinnert nun an die gute, alte Zeit, als Stallone noch Blockbuster garantieren konnte. „Demolition Man“ (Samstag, 14. November, 22.10 Uhr) gehört fraglos zu „Slys“ charmantesten Filmen: eine durchaus gewagte futuristische Vision, die ihre Effekte vor allem aus dem Fantasiereichtum des Regie-Debütanten Marco Brambilla bezieht.

Cop Spartan (Sylvester Stallone, rechts) und der Killer Phoenix (Wesley Snipes) liefern sich ein Duell auf Leben und Tod. (Bild: RTL / 1993 Warner Bros. Entertainment Inc.) Copyright: RTL / 1993 Warner Bros. Entertainment Inc.

Mit Wesley Snipes wurde damals der ideale Gegenspieler des Cops John Spartan (Stallone) gefunden. Der Film profitiert von seiner außergewöhnlichen Fähigkeit, selbst den gefährlichsten und brutalsten Verbrecher durchaus charismatisch und sympathisch darzustellen. Weg vom einfach gestrickten Muster des Bösewichts, hin zur puren Unterhaltung. In weiten Teilen erinnert „Demolition Man“ an eine Mischung aus „Total Recall“ und Arnold Schwarzeneggers „The 6th Day“, einem Film, der ebenfalls ein mutiges Bild der modernen Technik in der nahen Zukunft zeigte. Auch Brambilla spielte mit einigen futuristischen Einfällen, verzichtete jedoch darauf, sich uferlos auszutoben.

„Demolition Man“ überzeugt mit einfachen und leisen Effekten

Lenina Huxley (Sandra Bullock) kämpft mit John Spartan gegen das Böse - und lehrt ihn die Gepflogenheiten des Jahres 2032. (Bild: RTL / 1993 Warner Bros. Entertainment Inc.) Copyright: RTL / 1993 Warner Bros. Entertainment Inc.

Auch die Story ist vergleichsweise simpel: Nachdem sich der Polizist John Spartan mit seinem Widersacher Simon Phoenix eine blutige Schlacht geliefert hat, ist ein ganzer Gebäudekomplex zerstört und zahlreiche Menschen mussten ihr Leben lassen. In einem modernen Gefängnis werden die beiden Kontrahenten in einen 70-jährigen „Eisschlaf“ versetzt und vermeintlich resozialisiert. Doch Phoenix gelingt die Flucht, und er ist gefährlicher denn je. Auch Spartan wird wieder aufgetaut und beginnt, gemeinsam mit der Polizistin Lenina Huxley (Sandra Bullock), mit der Jagd auf den Verbrecher.

Brambilla stellt die Welt von 2032 dabei friedlich und unbedrohlich dar, so geworden nach einem Erdbeben 2010. Die korrekte, ja fast sterile Gesellschaft wird nicht nur durch den Verzicht auf Schusswaffen symbolisiert, sondern auch durch eine „Schimpfwort-Alarmanlage“, die jede verbale Entgleisung Stallones mit einem Hupton quittiert. Ein gelungener Running-Gag, der sich über die gesamte Länge des Films hinzieht.

Die Bauten besitzen eine Art Comic-Buch-Charakter, wie auch die Menschen selbst, die, äußerlich nicht entstellt, doch futuristisch wirken. „Demolition Man“ erhält einen theatralischen Anstrich und lässt den Sinn des ehemaligen Werbefilmers Brambilla für den einfachen und leisen Effekt ebenso spürbar werden, wie die Genialität des Ausstatters David L. Snyder, der schon mit „Blade Runner“ Maßstäbe setzte. (tsch)