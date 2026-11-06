Mit 142 Hauptrollen ist John Wayne bis heute einer der fleißigsten Schauspieler aller Zeiten. Als der Apothekersohn aus Winterset, Iowa, 1930 in „Der große Treck“ erstmals als Hauptdarsteller agierte, änderte er seinen Namen von Marion Michael Morrison in John Wayne.

Selbstparodie mit Augenklappe : John Wayne erhielt für die Hauptrolle in „True Grit“ 1969 den Oscar. (Bild: BR / Paramount Pictures) Copyright: BR / Paramount Pictures

Den Oscar bekam er erst 1969: für seine Rolle in einem Film, der in Deutschland als „Der Marshal“ (Freitag, 6. November, 22.50 Uhr, BR) bekannt ist. Bekannt ist auch der Titel des Originals, „True Grit“, unter dem 2011 auch die Brüder Ethan und Joel Cohen ihr erfolgreiches Remake ins Kino brachten. Beide Filme basieren auf dem gleichnamigen Wildwestroman von Charles Portis aus dem Jahre 1968.

Als die erste Verfilmung Ende der 60er-Jahre entstand, hatte der klassische Western seinen Zenit bereits überschritten. „Der Marshal“ ist ein klassischer Spätwestern, mit einem müden und gebrochen Helden. Die Rolle, die Wayne damals den Oscar einbrachte, war sogar mehr oder weniger eine Parodie auf seine bisherigen Darstellungen des rauen, autoritären Revolverhelden, der gelegentlich etwas Selbstironie an den Tag legte: In „Der Marshal“ gibt John Wayne einen einäugigen Trunkenbold, dessen Dienste doch noch einmal gebraucht werden.

Realistischer und zynischer Western

Rooster Cogburn (John Wayne, links) geigt Greenhorn La Boeuf (Glen Campbell) die Meinung. Die junge Mattie (Kim Darby) schweigt da lieber. (Bild: BR / Paramount Pictures) Copyright: BR / Paramount Pictures

Ein junges Mädchen, Mattie Ross (Kim Darby), heuert Rooster Cogburn an, den Mörder ihres Vaters zu finden. Zusammen mit einem unbedarften Texas Ranger (Glen Campbell) verfolgen sie den Schurken in die Indianer-Territorien, die in den 1880er-Jahren noch übrig waren.

Von Realismus und Zynismus geprägt, ist „True Grit“ heute so faszinierend wie vor fast 60 Jahren. Auch und vor allem dank John Wayne, der als einsamer, selbstherrlicher Gerechtigkeitsfanatiker das Gesetz gerne mit etwas mehr Blei durchsetzt. Ohne Angst vor Konsequenzen: Weil er „true grit“ hat - was im Wörterbuch als „echter Schneid“ übersetzt steht, aber viel mehr bedeutet.

Dass er gerade für diese Rolle seinen Oscar bekam, nahm Wayne dann auch mit Humor: „Hätte ich gewusst, dass das alles ist, was nötig ist, dann hätte ich die Augenklappe schon vor 40 Jahren rangemacht“, meinte er lakonisch, als er die Trophäe 1969 entgegennahm. (tsch)