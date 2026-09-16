Dr. Hannibal Lecter (Anthony Hopkins) sitzt seit Jahren im Hochsicherheitstrakt eines psychiatrischen Gefängnisses. (Bild: RTL / Studio Canal) Copyright: RTL / Studio Canal

Natürlich hat Anthony Hokins in zahlreichen Rollen brilliert: Als Vampirjäger in „Bram Stokers Dracula“ (1992), als pflichtbewusster Butler in „Was vom Tage übrig blieb“ (1993) etwa, als Kardinal Joseph Ratzinger / Papst Benedict XVI. in „Die zwei Päpste“ (2019) und natürlich als Demenzkranker in „The Father“ (2020), die Rolle, für die er seinen zweiten Oscar erhielt. Seine bekannteste (und wohl auch beste) Rolle spielte der 88-Jährige jedoch als Feinschmecker Dr. Hannibal Lecter, der gerne ein Stück Menschenleber mit einem guten Chianti genießt. Für seine Darstellung des psychopathischen Killers in „Das Schweigen der Lämmer“ (Mittwoch, 16. September, 22.15 Uhr, RTL Nitro) bekam 1991 nicht nur er einen Oscar. Der Thriller von Regisseur Jonathan Demme ist einer von nur drei Filmen (und der bislang letzte), der sich in allen Hauptkategorien (Film, Hauptdarsteller, Hauptdarsteller, Regie und Drehbuch) durchsetzen konnte.

In dem Thriller, der neben Hopkins auch Jodie Foster in die Riege der Superstars katapultierte, macht ein Massenmörder, genannt „Buffalo Bill“, die Stadt unsicher. Um ihn zur Strecke zu bringen, bereitet das FBI ein ungewöhnliches Experiment vor: Ein Psychopath, der selbst Menschen getötet hat, soll die Beamten auf die richtige Spur bringen. Die FBI-Studentin Clarice Starling taucht hinab in die kaputten Abgründe der Seele eines Mannes, der lebenslänglich im Hochsicherheitstrakt eines Gefängnisses untergebracht ist - sein Spitzname: Hannibal, der Kannibale.

Kraftprobe für die Nerven der Zuschauer

Als die junge Polizeischülerin Clarice Starling (Jodie Foster) den psychopathischen Mörder ausfindig machen kann, geht der Horror erst richtig los. (Bild: RTL / Studio Canal) Copyright: RTL / Studio Canal

Seiner hypnotischen Ausstrahlung kann sich die unerfahrene Gesetzeshüterin nicht entziehen. Er zwingt sie dazu, jeden seiner Hinweise mit einem Detail aus ihrer Vergangenheit zu belohnen. In ihm lodert die Hoffnung auf Freiheit, die er mithilfe seines Mediums Clarice erlangen will. Seine eiskalte Art, gepaart mit einer unheimlich ruhigen Stimme und seinem scharfen Verstand, machen ihn zum furchteinflößenden Antagonisten - das „American Film Institut“ kürte Lecter sogar zum größten Schurken der Filmgeschichte.

Doch „Das Schweigen der Lämmer“ ist mehr als sein Bösewicht: Es ist die Konfrontation der großen Schauspieler Hopkins und Foster, die den Thriller zum Erfolg werden ließ. Ein geistiges Kräftemessen, bei dem trotz schützender Gitterstäbe Dr. Hannibal Lecter überlegen scheint. Feinfühlig baut Regisseur Jonathan Demme die Spannung bis zum Bersten auf. Eine Kraftprobe auch für die Nerven des Zuschauers. (tsch)