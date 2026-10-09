Ein Kinderwagen rollt im Zeitlupentempo die Bahnhofstreppe hinunter. Die Kugeln aus den Waffen der Gangster verfehlen ihn und das Baby darin nur knapp. Der finale Showdown dauert acht Minuten und ist eine unverhohlene Hommage an Sergej Eisensteins „Panzerkreuzer Potemkin“ von 1925, in der eine ähnliche Szene Filmgeschichte schrieb.

„Die Unbestechlichen“ (1987) von Regisseur Brian de Palma handelt von der Festnahme des berüchtigten Alkoholschmugglers Al Capone. Dass sich Drehbuchautor David Mamet dabei nur grob an der Wirklichkeit orientierte, ist zweitrangig. „The Untouchables“, so der Originaltitel des Films, den der BR am 9. Oktober um 22.50 Uhr wiederholt, liefert nahezu perfektes Hollywood-Kino.

Ein Gesetz, das Anfang der 30er-Jahre den Handel und den Konsum von Alkohol verbot, ließ Chicago zu einer neuen Hochburg des Verbrechens werden. Über allem herrscht Al Capone (Robert De Niro), der sowohl Exekutive als auch Judikative in der Hand hat. Erst der Schutzbeamte Eliot Ness (Kevin Costner) nimmt den gefährlichen Kampf mit der Organisation Capones auf.

Große Stars in einem großen Film

Ihm zur Seite stehen der erfahrene Streifenbeamte Malone (Sean Connery), der Nachwuchs-Cop und Scharfschütze Stone (Andy Garcia) sowie der junge Buchhalter Oscar Wallace (Charles Martin Smith). Ihr Feldzug gegen das Verbrechen mutiert zur besinnungslosen Selbstaufgabe. Als sie spüren, dass Capone weder als Mörder noch als Schmuggler zu überführen ist, wählen sie einen anderen Weg.

Mit humorvollen Untertönen zeichnet De Palma bewusst auch ein Bild des gewalttätigen Chicagos in der Zeit der Prohibition. Perfekt akzentuierte Spannungsmomente fesseln den Betrachter ebenso wie eine außergewöhnliche Kameraführung, der legendäre Soundtrack von Ennio Morricone und das überzeugende Spiel der Hauptdarsteller, allen voran Kevin Costner, der sich mit der Darstellung des Eliot Ness in die oberste Schauspiel-Garde Hollywoods katapultierte.

Und Sean Connery bewies mit diesem Film endgültig, dass er mehr ist als „nur“ James-Bond-Darsteller. Für seine schauspielerische Leistung erhielt er den - längst überfälligen - Oscar als bester Nebendarsteller. Das „Lexikon des internationalen Films“ lobte „Die Unbestechlichen“ als „Großstadtwestern, der die tatsächlichen Begebenheiten als eine Folge mythisch überhöhter Kabinettstücke aus der Kinogeschichte“ darstelle. (tsch)