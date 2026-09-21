Der hartgesottene Cop Nick Conklin (Michael Douglas) gerät auf der Jagd nach dem Yakuza-Killer Sato zwischen die Fronten zweier rivalisierender Banden. (Bild: Paramount Pictures) Copyright: Paramount Pictures

Es gibt Filme, die sich im Gedächtnis festsetzen. Man wird sie nicht los, selbst wenn man es wollte. „Blade Runner“ ist so einer und sein Regisseur Ridley Scott, der auch „Gladiator“ und „Black Hawk Down“ drehte, ist diesbezüglich ein Fachmann. Durch eigenwillige Bilder vermittelt Scott unbekannte Stimmungen, lässt seine Geschichten nur in zweiter Linie durch Handlung, vorrangig aber durch Atmosphäre leben. Auch „Black Rain“ (Montag, 21. September, 21.35 Uhr, ARTE) ist ein Film, der seine Faszination durch seinen visuellen Reichtum gewinnt. Gelegentliche inhaltliche Schwächen werden durch den Reiz des besonderen Handlungsortes aufgefangen.

Die New Yorker Polizisten Charlie Vincent (Andy Garcia, links) und Nick Conklin (Michael Douglas) kommen in Japan kriminellen Machenschaften auf die Spur. (Bild: Paramount Pictures) Copyright: Paramount Pictures

Der New Yorker Polizeidetektiv Nick Conklin (Michael Douglas) erhält den Auftrag, mit seinem Kollegen Charlie (Andy Garcia) einen japanischen Killer nach Osaka auszuliefern. Dort allerdings entkommt der Mann, und zum Ärger der japanischen Polizei begeben sich die beiden US-Cops auf einen gefährlichen Alleingang durch die eiskalte Glitzerwelt im Land der aufgehenden Sonne. Sie kommen einem Falschgeld-Deal von zwei rivalisierenden Banden auf die Spur und geraten zwischen die Fronten.

Actiongeladener Thriller mit faszinierenden Bildern

Anders als Raubein Nick Conklin (Michael Douglas) weiß Joyce Kingsley (Kate Capshaw) aus langjähriger Erfahrung, wie man sich in Japan zu verhalten hat. (Bild: Paramount Pictures) Copyright: Paramount Pictures

„Black Rain“ ist ein actiongeladener, hin und wieder brutaler Thriller mit einem überzeugenden Hauptdarsteller Michael Douglas, Im Zusammenspiel mit den japanischen Schauspielern Ken Takakura, Yusaka Matsuda und Tomisaburo Wakayama personifiziert Douglas in „Black Rain“ die Kontraste von zwei gegensätzlichen Welten: Der Klischee-Cop des Westens gegen die dunkle Raffinesse des Ostens.

Trotz dieses „dankbaren“ Konfliktes leidet der Thriller im letzten Drittel unter mühsam eingestreuten Minuten des Gefühlskinos, die nicht ins Umfeld passen wollen. Von Ridley Scotts Film bleibt am Ende vor allem die Faszination der kontrastreichen Bilder, für die der renommierte niederländische Kameramann Jan de Bont, der später als Regisseur mit „Speed“ für Furore sorgte, verantwortlich zeichnete. Und auch der Soundtrack von Hans Zimmer trägt zur intensiven emotionalen Stimmung des Films bei. (tsch)