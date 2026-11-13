Seine große Zeit ist schon lange vorbei: Ende der 60er-Jahre galt Arthur Penn als einer der bedeutendsten Regisseure des sogenannten „New Hollywood“. Beeinflusst von der französischen Nouvelle Vague und der politischen Aufbruchstimmung der Bürgerrechtsbewegung drehte Penn Kultfilme wie die Gangsterballade „Bonnie und Clyde“ (1967), die Faye Dunaway und Warren Beatty mit einem Schlag zu Superstars machte. Der drei Jahre später entstandene Spätwestern „Little Big Man“ (Freitag, 13. November, 22.50 Uhr, BR) war dann der letzte wirkliche Erfolg des in seiner Bildsprache äußerst innovativen Regisseurs.

Jack Crabb (Dustin Hoffman) wird von der Ehefrau eines Predigers, Mrs Pendrake (Faye Dunaway), liebevoll umsorgt. (Bild: Telepool GmbH/Paramount Pictures) Copyright: Telepool GmbH/Paramount Pictures

In der Titelrolle ist der zu dieser Zeit noch am Anfang seiner Karriere stehende Dustin Hoffman zu sehen. Er spielte den „Little Big Man“, der mit wirklichem Namen eigentlich Jack Crabb heißt. Im biblischen Alter von 121 Jahren erzählt er einem Reporter seine bewegte Lebensgeschichte: Als Zehnjähriger kommen seine Eltern bei einem Überfall ums Leben. Jack wird von den Cheyenne großgezogen und mit den Gepflogenheiten ihrer Kultur vertraut gemacht, die sich vor allem durch Toleranz auszeichnet und selbst dem Phänomen Homosexualität auf liberale Weise begegnet.

Schlacht am Little Big Horn wird zur Gewaltorgie

Der Kontrast zwischen der urwüchsigen und dabei in höchstem Sinne humanen indigenen Mentalität und der Brutalität und Dekadenz der „Bleichgesichter“ ist ein Grundmotiv, das sich durch den gesamten Film zieht. Personifiziert wird diese Gewalt vor allem durch den ehrgeizigen General Custer, dessen Mythos Penn mit seinem Film gründlich zerstört haben dürfte. Sein rücksichtsloser Vernichtungsfeldzug gegen die Indianer soll ihm schließlich das Präsidentenamt einhandeln - ein Plan, der von Crabb eher unabsichtlich durchkreuzt wird.

Am Schluss steht die legendäre Schlacht am Little Big Horn, in der die Indianer ihren letzten großen Sieg gegen die Weißen davontrugen. Penn inszeniert dieses Massaker ganz realistisch als blutige Gewaltorgie. Überhöht und sarkastisch kommentiert wird das Geschehen durch schottische Dudelsackmusik, zu der Soldaten und Krieger, aber auch Greise, Frauen und Kinder grausam niedergemetzelt werden. Als dezidiert politischer Regisseur zieht Penn dabei ganz bewusst eine Verbindungslinie zwischen Little Big Horn und dem Vietnamkrieg, insbesondere dem Massaker von My Lai, bei dem amerikanische GIs im März 1968 etwa 500 vietnamesische Zivilisten umbrachten. (tsch)