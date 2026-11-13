Tyra Banks gibt überraschend Liebes-Aus bekannt„Ich lebe gerade meine Weiblichkeit“

Tyra Banks zählt zu den erfolgreichsten Models aller Zeiten. Rund sieben Jahre lang war sie mit dem kanadischen Unternehmer Louis Bélanger-Martin zusammen. Jetzt hat sich das Paar getrennt. Das hat Tyra Banks überraschend in einem Interview mit dem New Yorker Radiosender HOT 97 verraten.

„Ich glaube, es ist nie zu spät, noch einmal von vorn anzufangen. Ich bin jetzt eine Single-Frau. Ich bin 52 Jahre alt und Single, und ich hatte irgendwie genug davon“, sagt das Supermodel. Sie gehe aktuell wieder auf Dates und meint dazu: „Es gibt kein 'Oh, das muss vorbei sein, weil man ein bestimmtes Alter erreicht hat oder weil man einfach fertig ist' - ich lebe gerade meine Weiblichkeit.“

Keine Dating-Apps für Tyra Banks

Auf Dating-Apps würde sie aber verzichten, wie sie gegenüber dem Promi-Magazin „TMZ“ erzählt, in dem sie das Liebes-Aus noch mal bestätigt. Sie setze auf Begegnungen im wahren Leben. „Ich date. Es ist schön, Single zu sein. Es ist schon eine Weile her“, so Tyra Banks.

Warum und wann genau die Beziehung zu ihrem Ex-Partner zerbrach, sagte sie nicht. Seit Ende 2023 lebten Tyra Banks, ihr Sohn York Banks Asla und Louis Bélanger-Martin gemeinsam in Australien. Ob die 52-Jährige nun in ihre US-amerikanische Heimat zurückkehren wird, ist ebenfalls unklar. (tsch)