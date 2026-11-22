Am letzten Abend in München entscheidet sich, wer die Siegprämie von „Das perfekte Dinner“ im Rahmen des RTL-Spendenmarathons an Kinder in Not spenden darf. Bei der DKMS bietet die Kosmetik-Unternehmerin Indira (42) ehrenamtlich kosmetische Beratung für krebskranke Frauen an, weshalb sie gerne am Charity-“Dinner“ teilnimmt.

Veganerin Anna überlegt, was sie wohl statt Lachs und Poularde serviert bekommt. (Bild: RTL) Copyright: RTL

„Wir wohnen hier über einem Shopping-Center, was super praktisch ist, weil wir mit dem Einkaufswagen in die Wohnung reinfahren dürfen“, weiß sie die Annehmlichkeiten zu schätzen. Die Magdeburgerin kam der Liebe wegen nach München: „Ich wollte eigentlich eine Weltreise machen. Die Weltreise ist in Bayern geendet.“ Deshalb lautet ihr Motto „Zwischen Fernweh und Heimat“ mit folgenden drei Gängen:

Vorspeise: Nikkei-Lachs mit Yuzu-Beurre-Blanc, Avocadocreme, Dillöl und Forellenkaviar Hauptspeise: Maispoularde mit luftiger Champagner-Sauce, Trüffel-Kartoffel-Mousseline und glasierten Babykarotten Nachspeise: Tonkabohnen-Parfait mit karamellisierter Feige, Schokoladen-Crumble, Olivenöl und Fleur de Sel

Max schmeckt das Menü, Anna hätte sich mehr Würze gewünscht. (Bild: RTL) Copyright: RTL

„Meine Geheimfavoritin ist die Indira“, rechnet Tobi (38) ungegessen mit einem Sieg der heutigen Gastgeberin. Ebenso Max (37): „Ich glaube schon, dass das ein bisschen edler wird heute.“ Anna (18) dämmert: „Das hört sich sehr stark nach Fine Dining an.“ Bei einer Info horcht Max besonders auf: „Oha! Die Tonkabohne soll aphrodisierend sein? Dann hoffe ich mal, dass sie viel reingemacht hat.“

Kim hält Vorspeise für „geschmackliches Festival im Mund“

Der Doppelsieg der Woche geht an Indira und Tobi. (Bild: RTL) Copyright: RTL

„Die war wie ein Sonnenschein“, lässt sich Tobi gerne von Indira drücken. „Das Ambiente auf der Dachterrasse fand ich mega entspannt“, setzt sich Anna in die gemütliche Lounge-Ecke. Tobi kann kaum erwarten, dass es endlich mit dem Menü losgeht: „Ich war neugierig.“ Bis es so weit ist, klimpert er mit Kim (31) ein bisschen auf dem Klavier.

Dann serviert Indira die Vorspeise, die sie filigran mit ein paar grünen Kleksen und Gurkenrosen angerichtet hat. Während die anderen Gäste den selbstgebeizten Lachs genießen, bekommt Veganerin Anna eine marinierte Karotte: „Für mich war die Vorspeise überhaupt kein Highlight in der Woche.“ Als Max nach dem angekündigten Forellenkaviar fragt, fällt dessen Fehlen auch Indira auf: „Stimmt, den habe ich vergessen.“ Kim ist trotzdem restlos glücklich: „Das war ein geschmackliches Festival in meinem Mund.“

Champagner und Trüffel

Champagner zieht sich durch die Münchner Woche und wird auch am letzten Abend mit verkocht. Noch frischer Trüffel zur Poularde - und die Gäste können losschlemmen. „Die ist ein bisschen zu fest“, kritisiert Indira ihr Maishühnchen. „Da war Indira mal wieder bisschen selbstkritisch“, findet Max das Fleisch super. Anna fehlt an ihren Kräuterseitlingen jedoch der Geschmack: „Die waren leider nicht wirklich gewürzt.“

Zu viel Geschmack hat für Anna das Tonkabohnen-Parfait: „Man schmeckt die Tonkabohne extrem raus.“ Für Max wird sein erstes Tonka-Erlebnis hingegen zum Highlight des Abends: „Das ist aber ein krasser Geschmack.“

„Es war alles hervorragend“, hat Kim nichts zu kritisieren. „Mir hat es heute die Sprache verschlagen.“ Und so schiebt sich Indira mit 37 Punkten neben Tobi auf den ersten Platz und darf mit ihm zusammen 3.000 Euro an Kinder in Not spenden. (tsch)