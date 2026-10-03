Überraschung bei „Promi Big Brother“Diese zwei Promi-Damen ziehen ebenfalls in den Container

Vergangenes Jahr schickte der „große Bruder“ die Kandidatinnen und Kandidaten von „Promi Big Brother“ auf den Rohbau. Dieses Jahr steht der Promi-Container unter dem Motto „Garten“. Wer sich dieses Jahr der Challenge stellen wird, hatte SAT.1 bereits einige Wochen vor dem Staffelstart verkündet. Doch bei den zehn verkündeten Namen bleibt es nicht.

Auch Schauspielerin Anouschka Renzi zieht beim „großen Bruder“ ein. (Bild: 2025 Getty Images/Gerald Matzka) Copyright: 2025 Getty Images/Gerald Matzka

Wie der Sender bestätigt, werden noch zwei weitere Promi-Damen einziehen - und die Gruppe noch einmal ordentlich aufmischen. So wird neben Axel Schulz, René „Redo“ Dost, Nadja Benaissa, Maurice Dziwak, Gia Georgina, Gedeon Burkhard, Christian Lell, Nina Bridney, Francesca Morgese und Godfrey Egbon auch Schauspielerin Anouschka Renzi (62) sowie die ehemalige GNTM-Kandidatin Tessa Bergmeier (37) in der neuen Staffel dabei sein.

So viel sei gesagt: Sowohl Tessa Bergmeier als auch Anouschka Renzi bringen einiges an TV-Erfahrung mit. Tessa Bergmeier war nach ihrer Teilnahme an der ProSieben-Castingshow „Germany's Next Topmodel“ im Jahr 2009, auch bei „Die Alm“ (2011), „Das große Sat.1 Promiboxen“ (2013), „Kampf der Realitystars“ (2022), dem RTL-Dschungelcamp (2023), dem „Sommerhaus der Stars“ (2024) und „Prominent getrennt“ (2026) zu sehen.

Mit Reality-TV kennt sich die 37-Jährige also mehr als gut aus - und sorgte auch schon für mächtig Krawall. So eskalierte im „Sommerhaus“ ein Streit zwischen der bekennenden Veganerin und Kandidat Tobias Pankow so sehr, dass der Fall vor Gericht landete.

Kandidatinnen bringen viel Reality-TV-Erfahrung mit

Tessa Bergmeier kommt mit viel Reality-TV-Erfahrung ins „Promi Big Brother“-Haus. (Bild: 2026 Getty Images/Andreas Rentz) Copyright: 2026 Getty Images/Andreas Rentz

Schauspielerin Anouschka Renzi hat neben ihrer jahrzehntenlangen Schauspielkarriere ebenfalls einiges an Erfahrungen im Reality-TV gesammelt. So war sie bereits bei „Das Perfekte Promi-Dinner“ (2012), „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus“ (2022), „Promi Big Brother - Die Late Night Show“" (2024) und „Kampf der Realitystars“ (2025) zu sehen.

Dieses Jahr kämpfte die 62-Jährige bei „Promis unter Palmen“ um den Sieg - verließ die Show allerdings freiwillig nach einem heftigen Streit mit Kandidat Martin Angelo. Danach verkündete sie, nie wieder an Reality-TV-Formaten teilnehmen zu wollen. Gegenüber dem „Berliner Kurier“ erklärte sie zu der Eskalation mit Angelo: „Ich bin eigentlich jemand, der immer die Ruhe bewahrt, aber da nicht.“ Ob es Renzi gelingen wird, im Promi-Container die Ruhe zu bewahren, das bleibt abzuwarten.

Die neue Staffel „Promi Big Brother“ startet am Montag, 5. Oktober, und ist täglich um 20.15 Uhr live bei SAT.1 und im Livestream auf Joyn zu sehen. (tsch)