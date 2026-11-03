Überraschung im „Sommerhaus“Dieses Paar holt sich im Finale den Sieg

Es gebe „kein komplettes Paar“, dem sie den Sieg im „Sommerhaus der Stars“ auf RTL gönne, schrieb eine Zuschauerin unter einem Sommerhaus-Reaction-Video auf YouTube und sprach damit vielen Fans aus der Seele. Ein anderer Kommentator träumte derweil davon, dass doch bitte „Lukas zusammen mit Kathy“ hätte gewinnen sollen. Das wurde nur zur Hälfte wahr.

Tano und Anna waren als erstes Paar ins Finale eingezogen. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Achtung, Spoiler: Die finale Folge des „Sommerhaus der Stars“, in der die Gewinner verkündet werden, läuft erst am Dienstagabend (3. November, 20.15 Uhr) im TV.

Das Sparschwein wird zum Glücksbringer

Kathy gibt beim Münzen-Zählen sinnvolle Tipps, die bei Ferry auf taube Ohren stoßen. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Am Ende der letzten „Sommerhaus“-Folge stand dann fest: Lukas Reiter (32) holte die 50.000 Euro Preisgeld gemeinsam mit seiner Partnerin Ginger Costello-Wollersheim (40). Oder trotz ihr, wie es in manchen Kommentaren spöttisch hieß.

Tatsächlich hatte die Hundefriseur-Auszubildende in der Staffel mal wieder mit allerlei Nichtwissen geglänzt, war etwa zweimal hintereinander am Buchstabieren von „Banane“ gescheitert und musste in dieser Folge ihren Liebsten fragen, wie viele Zwei-Cent-Stücke einen Euro ergeben. Gut, dass der mal in einer Bank gearbeitet hatte!

Zu langsam? Lukas (links) und Ginger fürchten, bei der Zähl-Challenge versagt zu haben. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Apropos Münzen zählen: Das gehörte (neben Balancier- und Türmchen-Bau-Aufgaben) zu einem der vielen Spiele der zehnten Folge, anhand derer nach und nach entschieden wurde, welche beiden Paare letztlich den finalen Kampf ausfechten durften: Es galt, aus einem Sack Geld exakt 97,43 Euro abzuzählen und in ein Sparschwein zu werfen. Nachdem Ginger und Lukas sich die Arbeit aufgeteilt hatten - er zählte, sie fütterte das Schwein -, waren sie am Ende die Langsamsten, was die anderen in siegessichere Häme verfallen ließ.

Ferry auf dem Ego-Trip

Sandro (hinten) und Michelle belegen am Ende den zweiten Platz. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Dann aber stellte sich heraus, dass die beiden als Einzige auf die exakt korrekte Summe gekommen waren, wodurch sie als zweites Paar fix im Finale waren - nach Tano Milingi (25) und Anna Lisson (26), denen das bereits in der letzten Folge gelungen war. Am meisten verzählt (- 3,18 Euro) hatten sich Kathy Hartlieb (29) und Ferry Pall (31), der während der Aufgabe jeden sinnvollen Rat seiner Freundin zur Seite gewischt hatte.

Überhaupt fiel sein Verhalten den Fans besonders unangenehm auf: „Ferry ist ein anders verpackter Nico“, schrieb etwa eine Zuschauerin. Soll heißen: Während der bereits ausgeschiedene Legat-Spross (28) seine Freundin Laura Parrinello (26) regelmäßig offen und brüllend als dumm und unfähig runtergemacht hatte, verteilte Ferry seine Spitzen stets ruhig und mit salbungsvoller Therapeutenstimme.

Als etwa Kathy morgens über Erschöpfung klagte, bat er sie: „Alles okay, aber dann entfern dich erst mal von mir!“ Er wollte schließlich „mit Energy reinstarten in den Tag“. Nach dem Münzen-Spiel dagegen wollte sie kurz ihre Ruhe. Ferry aber rannte ihr sogar bis auf die Toilette nach, um sie vollzutexten. Sie brauchte eine Pause? Na und: „Okay, aber ich habe Energy!“ „Heute der ganze Tag ist schon ein bisschen schwer für mich hier mit dir“, klagte der Ärmste später weiter.

Der Endspurt im „Sommerhaus der Stars“

Dass Ferry letztlich nicht das finale Spiel erreichte, bedauerte im Netz kaum jemand. Das Ausscheiden von Anna und Tano vielleicht ein bisschen eher, aber insgesamt herrschte überwiegend eine „Egal, wer da gewinnt“-Stimmung. Ja mitunter wurde gar gefordert, den Sieg dieses Jahr doch bitte ausfallen zu lassen.

Das ging aber natürlich nicht, und so sägten am Ende Lukas und Ginger gegen Michelle Daniaux (26) und Sandro Ritizini (31) Klötze von Balken, mit denen sie nach der Überwindung schlammiger Hindernisse Bilder der Konkurrenz abwerfen mussten. Das zog sich, doch am Ende gab es ein klares Sieger-Paar. Und auch wenn sich Ginger in früheren Sendungen schon mal sympathischer gezeigt hatte als im „Sommerhaus“: Immerhin mit ihrem Partner war sie stets respekt- und liebevoll umgegangen - und umgekehrt. Das können die wenigsten Paare der diesjährigen Staffel von sich behaupten. (tsch)