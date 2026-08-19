Zwölf Jahre ist es inzwischen her, dass Robin Williams starb. Umso erstaunter dürfte so mancher Fan beim Anblick des plötzlich wieder aktiven Instagram-Profils des Schauspielers gewesen sein. Am Dienstag meldeten sich Williams' Kinder Zak, Zelda und Cody dort bei dessen Followern.

Sie seien „dankbar“, dass neue Generationen das Werk ihres verstorbenen Vaters entdeckten und langjährige Fans noch immer Freude daran fänden, schreiben die Geschwister in einem Beitrag. „Angesichts des technologischen Wandels möchten wir, dass dies ein sicherer, vertrauenswürdiger Ort ist, an dem die geteilten Geschichten, Fotos, Videos und Erinnerungen sein Vermächtnis mit Authentizität, Herzlichkeit und Sorgfalt widerspiegeln.“ Man wolle auf diese Weise „das einzigartige Talent und den Humor“ des Komikers mit der Welt teilen.

Wie Zelda Williams in einer Story auf ihrem eigenen Instagram-Account ergänzte, sei die Reaktivierung von Robin Williams' Profil „eine der besten Möglichkeiten, die wir bisher gefunden haben, um gegen den grassierenden Missbrauch seiner Stimme und seines Bildes durch KI vorzugehen“.

Zelda Williams über KI-Videos: „Das ist NICHT das, was er wollen würde“

Bereits im Vorjahr hatte die Schauspielerin auf ihren eigenen Social-Media-Kanälen darum gebeten, keine KI-generierten Inhalte ihres Vaters zu teilen. „Wenn ihr auch nur einen Funken Anstand habt, hört einfach auf, ihm und mir - ja, sogar allen - das anzutun, Punkt“, schrieb die 37-Jährige damals. „Es ist dumm, es ist Zeit- und Energieverschwendung, und glaubt mir, das ist NICHT das, was er wollen würde.“ Ihres Erachtens sei es „widerlich“, ihren Vater in KI-Videos zu sehen. Dabei handle es sich nicht um Kunst, betonte Williams.

Am 21. Juli dieses Jahres wäre Robin Williams 75 Jahre alt geworden. Der US-Amerikaner zählte über viele Jahre hinweg zu den beliebtesten Schauspielern Hollywoods. Umso größer war der Schock, als sich am 11. August 2014 die Nachricht vom Selbstmord des Filmstars verbreitete. Wie eine anschließende Autopsie ergab, litt der Schauspieler unter der Lewy-Körper-Demenz - einer neurodegenerativen Krankheit, die zu Gemütsschwankungen und Depressionen führen kann.

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(Wenn Sie selbst depressiv sind, Selbstmord-Gedanken haben, kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge. Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.) (tsch)