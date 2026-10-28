„Unfassbar traurig“Schlagerstars trauern um André Höhl - er wurde nur 59 Jahre alt

Er tanzte für Helene Fischer, Mary Roos, Stefanie Hertel und viele weitere Schlagerstars. Jetzt ist André Höhl im Alter von 59 Jahren gestorben. In den sozialen Medien nehmen zahlreiche Bekanntheiten aus der Szene Abschied von dem Mann, der sie bei diversen Auftritten begleitet hatte.

„Es ist so unfassbar traurig“, schreibt beispielsweise Stefanie Hertel in ihrer Instagram-Story und teilt Aufnahmen, die sie gemeinsam mit dem Tänzer zeigen. „Lieber André, ich werde dich nie vergessen. Man konnte über deine witzige Art Tränen lachen, von deinen großartigen und herausragenden Tanzkünsten überwältigt sein und dich einfach nur gernhaben“, richtet die Sängerin weitere emotionale Worte an ihren „lieben Freund und Kollegen“.

Tänzer André Höhl - hier bei einer TV-Aufzeichnung - ist im Alter von nur 59 Jahren gestorben. (Bild: IMAGO / Christian Schroedter) Copyright: IMAGO / Christian Schroedter

Mary Roos postet ebenfalls ein gemeinsames Foto und meint dazu: „Lieber André, mein Herz weint. Du warst einer der besten, lustigsten Tänzer im ehemaligen unvergessenen MDR Fernsehballett. Ich denke gerade an die Endlichkeit, die wir auf Erden haben. Wir werden da oben, mit allen die wir mögen, eine Gang gründen. RIP, deine Mary.“

Karriere-Start bei „Ein Kessel Buntes“

André Höhl startete seine TV-Karriere 1989 mit einem Auftritt in der beliebten DDR-Sendung „Ein Kessel Buntes“ und war seitdem als Solist des Deutschen Fernsehballetts nicht mehr aus der Unterhaltungsbranche wegzudenken. Unter anderem war er in bekannten Shows wie „Willkommen bei Carmen Nebel“ zu sehen. Zudem war er neben seiner Tätigkeit als Tänzer und Choreograf auch als Schauspieler und Kabarettist tätig. Das Deutsche Fernsehballett hatte Ende 2020 seinen letzten Auftritt.

Wie der „Berliner Kurier“ berichtet, wurde André Höhl am Sonntag in seiner Wohnung in Berlin-Friedrichshain leblos aufgefunden. Nach Angaben von Freunden soll er friedlich eingeschlafen sein. Über die genaue Todesursache ist bisher nichts öffentlich bekannt. (tsch)