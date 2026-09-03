Ungewöhnliche Phobie von „Dinner“-Kandidatin verblüfft Mitstreiter„Das ist sowas von ekelhaft“

In Castrop-Rauxel hat Tim (38) ein altes Zechenhaus umgebaut und modernisiert, in dem er mit Freund und Ente wohnt und heute zum „perfekten Dinner“ lädt. „Das, was ich koche, das ist im oberen Bereich“, gibt sich der Unternehmer im Immobilienbereich selbstbewusst. Als großer Spanien-Fan baut er auch einige kulinarische Spezialitäten in sein Menü mit dem Motto „Der Nusskönig“ ein. Das Motto ist ihm erst eingefallen, als die Gerichte schon feststanden: „Die Nuss zieht sich einfach in verschiedensten Varianten durchs Menü.“ Es gibt:

Vorspeise: Ziege trifft Salat - Ziegenkäse mit karamellisierten Nüssen an einem Bett aus Grün Hauptspeise: In „US-Wein“ eingelegtes Vieh - Rinder-Cola-Braten mit karamellisierten Nüssen an Kartoffel und Rosenkohl Nachspeise: Mallorca trifft Teneriffa - Mallorquinischer Mandelkuchen an Eis nebst Barraquito

Bevor die Gäste kommen, gönnt sich Tim noch ein Glas Rotwein. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Obwohl sich alle schon seit vier Tagen kennen, weiß niemand so recht, was Tim kredenzen könnte. „Er lässt sich fast gar nicht in die Karten schauen“, meint Franzi (25). Als die Gäste das Menü lesen, steigt jedoch schnell der Appetit.

„Tim hat ein wunderschönes Haus“

Was wird Tim heute wohl kredenzen? Maike und Gabriel haben keine Ahnung. (Bild: RTL) Copyright: RTL

„Tim hat ein wunderschönes Haus“, schaut sich Maike (56) im geräumigen Wohnzimmer um. „Traumhaft schön!“ Während Tim den Salat mit Ziegenkäse zubereitet, inspizieren die Gäste den Garten. „Da hinten sieht es so aus, als sei ein Pool geplant“, vermutet Gabriel (56). Dann entdecken alle die namenlose Ente. „Ich glaube, dass das eine Peking Ente ist“, überlegt Franzi.

Schon die Vorspeise sieht bei Tim nach Haute Cuisine aus. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Dann gibt es die edel dekorierte Vorspeise. „Sieht ein bisschen aus wie meine Haare morgens, wenn ich mich noch nicht gekämmt habe“, fällt Franzi angesichts der Sprossen-Dekoration ein. „Salat ist nicht Kochen, aber er hat das sehr schön angerichtet“, meint Gabriel. Dann darf er auch noch die Ente taufen und nennt sie „Kalle“.

„Mich hat es umgehauen“

Nach ein paar routinierten Handgriffen, ein bisschen Pfanne schwenken und Kartoffeln stampfen steht auch schon der Cola-Braten auf dem Tisch. „Die Optik, die war Restaurant-gleich“, hält Gabriel Tims Leistung für „professionell“. Der Stampf holt ihn geschmacklich besonders ab: „Der war wie von meiner Mutter.“ Katrin (37) findet den Hauptgang besonders gut: „Mich hat es umgehauen.“

Die Wartezeit bis zum Dessert verplaudern die Gäste mit dem Thema „Phobien“. „Ich habe Angst vor Löchern“, offenbart Katrin ihre ganz spezielle Phobie. Widerlich findet sie auch, „wenn in einer Paprika eine Mini-Paprika wächst“. Die anderen schauen sie fassungslos an. „Ich kann das nicht haben. Das ist sowas von ekelhaft“, schüttelt es Katrin schon bei dem Gedanken.

Barraquito hätt's nicht gebraucht

Weiter geht es mit dem letzten Gang. „Der Barraquito ist ein kanarisches Kaffeegetränk“, erklärt Tim das Verhältnis aus gesüßter Kondensmilch, Likör, Kaffee, Milchschaum und Zimt. Auf die Kombination mit dem Mallorquinischen Mandelkuchen freut sich Maike schon seit dem Nachmittag. Allerdings sind sich alle einig: Den süßen Kaffee hätte es nicht gebraucht.

Mit zweimal zehn und zweimal acht Punkten sammelt Tim 36 Punkte ein, die ihn vor Franzi an die Spitze schieben. Von dort kann ihn nur noch Maike verdrängen ... (tsch)