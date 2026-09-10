Ungewöhnlicher Dresscode beim „perfekten Dinner“„Wird heute ein saukomischer Abend“

Weil Pflegefachmann Kilian (31) von seinen Kollegen aus der Kinderpsychiatrie einen selbst gestalteten Kapuzenpulli geschenkt bekommen hat, ruft er für seinen „Dinner“-Abend in Winterthur den Dresscode „Hoodie“ aus. Ob er den VOX-Kochwettbewerb gewinnen kann? „Da bin ich realistisch. Ich war die letzten Tage dabei, und ich finde mein Menü ist dann doch ein bisschen zu basic“, hat er den Wochensieg schon abgeschrieben. „Meine Mutter hat nur Angst, dass ich verkacke.“

Heute wird ein gemütlicher Hoodie-Tag, hat Kilian beschlossen. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Für Karneval hat sich Kilian ein paar High Heels zugelegt, um sich als Kim Kardashian zu verkleiden. Wie gut er darin laufen kann, demonstriert er auf dem Flur-Catwalk. „Heidi, falls du willst?“, lacht er beim souveränen Topmodel-Walk. Dann geht es jedoch in die Küche, um das Menü mit dem Motto „Chrüsi Müsi - von der EU nach Amerika zurück in die Schweiz“ vorzubereiten. Französisch, deutsch, amerikanisch, schweizerisch - von allem ist etwas dabei:

Vorspeise: Französische Rohkost - dekadent mit Toast Hauptspeise: Deutsche Schweineküche - kombiniert mit Reis und Gemüse Nachspeise: Über Amerika zurück in die Schweiz - Blueberry Cheesecake / Schoki-Mousse

Patricia (54) und Michelle (30) bezeichnen Kilian als „voll das Unikat“ und „unsere Fashionista der Gruppe“, Riccardo (32) geht davon aus, von ihm „überrascht“ zu werden. Patricia vermutet: „Das wird bestimmt heute ein saukomischer Abend.“ Das lässt schon das „Chrüsi Müsi“ erahnen, was sie als „Durcheinander“ übersetzt.

Kilian ist „kein Fan von meinem Toast“

Riccardo und Michelle lassen sich von Kilians Menü überraschen. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Wie vereinbart erscheinen alle im Hoodie. Michelle stellt fest: „Der Kilian hat sehr entspannt gewirkt, als er die Hoodie-Gang in Empfang genommen hat.“ Der Gastgeber warnt gleich vor: „Ich hoffe, ich verkalkuliere mich nicht mit der Hauptspeise.“ Patricia beruhigt ihn: „Wenn nicht, dauert es halt ein bisschen länger.“

Elena und Michelle schwärmen vom Nachtisch. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Das Tatar aus irischem Rind bereitet Kilian nach dem Rezept seines Vaters auf selbstgebackenem Toastbrot zu. Geheimtipp für eine schöne Fleischfarbe: Acerolapulver. „Ich hoffe jetzt wirklich, es bleibt rot, bis ich servieren muss“, drückt sich Kilian selbst die Daumen. Doch so ganz stellt ihn die Farbe am Abend nicht zufrieden: „Es dürfte roter sein.“ Auch das Brot ist ihm zu fad: „Ich bin kein Fan von meinem Toast.“ Die Gäste sehen das nicht so eng, denen schmeckt es.

Fleisch „furztrocken“, dafür ist die Mousse „geil“

Hinter der „Deutschen Schweineküche“ verbergen sich Schweinefilet-Medaillons mit Café de Paris Soße, Reis, Erbsen und Möhren. Mit dem gleichzeitigen Anrichten hat Kilian jedoch ein Problem. „Diejenigen, die schon Essen haben, bitte esst“, stellt er Michelle und Riccardo die Teller hin. Patricia und Elena (59) müssen sich noch gedulden.

„Ich fühle mich so blöd“, schneidet Michelle ihr Fleisch widerwillig an. „Ich auch“, meint Riccardo. „Aber das war ein klarer Befehl, man muss gehorchen.“ Dann darf auch Patricia die Medaillons probieren, ein Genuss ist es jedoch nicht: „Das Fleisch war einfach furztrocken, sorry. Es wurde beim Kauen immer ein bisschen mehr im Mund.“

Der fehlende Platz in der Küche wird auch beim Anrichten des Desserts zum Problem. Wenigstens bringt Kilian alle Teller gleichzeitig an den Tisch, und die Gäste können an Cheesecake und Schoki-Mousse nichts aussetzen. „Chapeau“, lobt Patricia beide Komponenten. Elena schwärmt vor allem von der süßen Mousse: „Es war einfach geil!“

„Ich bin froh, dass es trotz Planlosigkeit gut lief“, atmet Kilian einmal tief durch. Von den Gästen bekommt er solide 32 Punkte, aber nicht den Wochensieg. (tsch)