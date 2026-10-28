Ihre Rolle in Alfred Hitchcocks „Vertigo“ alleine ist bereits ikonisch genug, um aus Kim Novak einen Filmstar für die Ewigkeit zu machen. In jüngerer Vergangenheit widmete sich Novak hingegen vor allem dem Tierschutz. Ihre Nähe zur Umwelt machte die Enthüllung von Novaks Plänen im Falle ihres Todes nun erneut deutlich.

In einem Gespräch, das sie mit der Tierschutz-Organisation PETA führte, teilte die 93-Jährige mit, dass ihre sterblichen Überreste nach ihrem Ableben kompostiert werden sollen. Konkret stellt sich die Hollywood-Legende vor, dass der aus ihrem Leichnam gewonnene Kompost dann von ihrer Familie und ihrem Freundeskreis genutzt werden soll, um Bäume zu pflanzen.

„Die Idee ist die, dass ich, wenn ich einmal fort bin, durch die Bäume weiterleben kann“, erklärt Novak den ungewöhnlichen Plan weiter. Sogar eine Art persönlichen Wachstums verspricht sich Novak durch die Prozedur: „Eine Sache, von der ich nie viel gehabt habe, ist Geduld“, führt sie weiter aus. „Und ein Baum muss Geduld haben.“ Dass ihr Wunsch „witzig“ klingt, ist Novak bewusst, doch sie besteht darauf, dass dieser Eindruck falsch ist. „Ich werde mich weiterhin ausdrücken können und das Leben beobachten. Für mich ist das ein schöner Gedanke.“ (tsch)