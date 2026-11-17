Am 31. August machte Jeanette Biedermann die Geburt ihres ersten Kindes öffentlich. Unter einem Bild, welches sie mit ihrem Baby auf der Brust zeigt, schrieb sie auf Instagram: „Unser größtes Geschenk hat sich auf den Weg gemacht und ist nun auf der Welt! Alle sind wohlauf, auch wenn es die größte Herausforderung meines gesamten Lebens war! Unser größtes Glück ist kerngesund und ein gut gelauntes, kleines Wunder!“

Nun hat die 46-Jährige in einem Interview mit „Bild“ offen über ihr Leben als Mutter gesprochen: „Manchmal [...] kann ich es immer noch kaum glauben, dass er jetzt da ist. Es ist wunderschön. Ein kleines Wir.“ Wenn sie mit ihrem Sohn im Kinderwagen spazieren geht, genießt sie besonders die Gespräche mit anderen Eltern: „Um mich herum sind so viele Mamas und Papas, das ist ganz toll, sich dort auszutauschen und zu unterhalten und Baby-Geschichten zu teilen.“

Jeanette Biedermann schläft keine Nacht mehr durch

Jeanette Biedermann und ihr Partner Sebastian könnten in ihrer neuen Elternrolle offenbar kaum glücklicher sein. „Er ist ein ganz gechillter, kleiner Kerl! Er meldet sich eigentlich immer nur dann, wenn er ein Bedürfnis hat“, schwärmt die 46-Jährige im „Bild“-Interview - gibt allerdings anschließend zu: „Wenn Mama oder Papa dann aber zu langsam sind, kann er mit seiner Stimmgewalt auch Nachdruck verleihen.“

Ansonsten sei ihr Kleiner sehr aufgeschlossen, neugierig und vor allem fröhlich: „Ich habe noch nie ein Baby so viel lachen sehen. Uns geht unentwegt das Herz auf!“ Doch eine Sache raubt der Sängerin den Schlaf: der große Appetit ihres Nachwuchses. „Nach dem Stillen ist vor dem Stillen! Und das Tag und Nacht. Ich bin gespannt, ob ich jemals in meinem Leben wieder eine Nacht durchschlafen werde - vielleicht, wenn er 35 ist“, scherzt Jeanette Biedermann.

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