„Unter uns“-Star posiert im „Playboy“Ab 40 „schwinden die spannenden Rollenangebote“

Fernsehzuschauer und -zuschauerinnen können Marie Zielcke (47) jeden Abend bei „Unter uns“ in der Rolle der Anna Weigel sehen. Nun hat sich die Schauspielerin von einer ganz anderen Seite gezeigt. Die 47-Jährige hat für das Männermagazin „Playboy“ die Hüllen fallen lassen und ziert das Cover der neuen Ausgabe.

Im Interview in der aktuellen Playboy-November-Ausgabe erklärt Zielcke, sich in ihrem Körper wohlzufühlen, dennoch herrsche besonders in der Schauspielbranche ein enormer Druck: „Ich bin in der Branche, seit ich 15 Jahre alt war, und habe in jeder Altersstufe zu spüren bekommen, was für eine unglaubliche Bewertung und auch Abwertung von Körpern, die nicht ins Schema F passen, hier immer wieder stattfindet.“ Es könne nicht sein, „dass wir bei 50 Kilo plus nicht mehr existent sind und mit 45 Jahren aufwärts von der Bildfläche verschwinden“, so Zielcke.

Marie Zielcke: „Wir sollten unsere Kurven feiern und betonen!“

Der „Unter uns“-Star führt weiter aus: „Sobald man die 40 überschreitet, schwinden die spannenden Rollenangebote.“ Den Schauspielerinnen blieben mütterliche Rollen, „aber dass für uns spannende oder erotische Rollen geschrieben werden, ist eher selten“, findet Zielcke.

Die 47-Jährige kritisiert den Jugend- und Perfektionswahn, dem viele Frauen ausgesetzt sind. Mit ihrem Shooting möchte sie daher Vorbild sein und ein Zeichen setzen: „Ich finde, wir sollten unsere Kurven feiern und betonen, statt sie immer zu kaschieren, und auch Falten endlich salonfähig machen.“

Das Rampenlicht ist Marie Zielcke bereits von klein auf gewohnt. Schon in Teenagerjahren stand sie vor der Kamera. Ihren ersten großen Durchbruch hatte sie im Alter von 17 Jahren mit ihrer Rolle in „Silvester Countdown“, für die sie mit dem Max-Ophüls-Preis als beste Nachwuchs-Darstellerin ausgezeichnet wurde. In den folgenden Jahren war sie unter anderem in „Lammbock“ (2001), „Eine wie keine“ (2009/2010) und „Bettys Diagnose“ (2016 - 2020) zu sehen. Seit April 2026 gehört sie zum Cast bei „Unter uns“.

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