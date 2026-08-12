Oft wurde das Kino totgesagt. Aktuelle Zahlen belegen aber etwas anderes. Die US-Kinos verzeichnen den stärksten Sommer seit Jahren: Die Ticketeinnahmen in Nordamerika haben in dieser Woche erstmals seit 2023 wieder die Marke von vier Milliarden Dollar überschritten. Damit ist es erst das zweite Mal seit Beginn der Corona-Pandemie, dass die Branche diesen Wert erreicht – laut Daten des Marktforschers Rentrak, über die das Fachmagazin „Variety“ berichtet.

Getragen wird der Erfolg vor allem von großen Blockbustern. An der Spitze steht „Spider-Man: Brand New Day“ mit bislang rund 655 Millionen Dollar Einspielergebnis in Nordamerika, gefolgt von „Toy Story 5“ mit etwa 470 Millionen Dollar und Christopher Nolans Epos „Die Odyssee“ mit rund 460 Millionen Dollar. Für Nolan ist die Verfilmung nach Homer damit inzwischen der kommerziell erfolgreichste Film seiner Karriere.

Vier-Milliarden-Schallmauer erstmals seit „Barbenheimer“ durchbrochen

Bemerkenswert ist zudem der Erfolg zweier deutlich günstiger produzierter Horrorfilme: „Backrooms“ kam in Nordamerika auf rund 197 Millionen Dollar, der Thriller „Obsession“ auf etwa 263 Millionen Dollar. Beide Titel gelten als Überraschungserfolge, die vor allem ein junges Publikum wieder verstärkt ins Kino gelockt haben.

Zum letzten Mal hatte der US-Sommer 2023 dank des sogenannten „Barbenheimer“-Phänomens – der parallelen Vermarktung von „Barbie“ und „Oppenheimer“ – die Vier-Milliarden-Dollar-Schwelle geknackt, damals mit rund 4,09 Milliarden Dollar. Der diesjährige Wert wurde bereits Wochen vor dem traditionellen Ende der Sommersaison am Labor Day erreicht, weshalb Branchenbeobachter mit dem umsatzstärksten Kinosommer seit 2019 rechnen. Analysten werten die Entwicklung als Zeichen dafür, dass das Kino als Freizeiterlebnis trotz Streaming-Konkurrenz weiterhin gefragt ist. (tsch)