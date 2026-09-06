Nach seinem souveränen Sieg am Freitag bei den US Open hat Carlos Alcaraz die Runde der letzten 16 erreicht. Der spanische Titelverteidiger bezwang den Chinesen Wu Yibing im Arthur-Ashe-Stadion klar in drei Sätzen mit 6:3, 6:4 und 6:1. Der sportliche Erfolg geriet jedoch kurzzeitig in den Hintergrund.

Direkt nach dem letzten Punkt ging Alcaraz zu seinem Stuhl, zog sein nasses Oberteil aus und nahm das darunter getragene Unterhemd ab. Für einige Sekunden stand der 23-Jährige mit freiem Oberkörper vor den Zuschauern in den vorderen Reihen. Das blieb nicht unentdeckt, es löste eine Welle der Begeisterung aus, besonders bei den Zuschauerinnen.

Carlos Alcaraz sorgt nach Sieg für Begeisterung – und virale Reaktionen

Mehrere weibliche Fans zückten sofort ihre Smartphones und filmten oder fotografierten die Szene. In Videos, die unter anderem von „SportsCenter“ verbreitet wurden, sind offene Münder, Lachen und begeisterte Reaktionen zu sehen. Fast 30 Millionen Mal wurde der Clip der US-Sportsendung abgerufen.

Schon in den ersten beiden Runden sorgte Alcaraz' weit geschnittenes, ärmelloses Nike-Shirt für Gesprächsstoff, da es zeitweise seine Brust freilegte. Der Spanier erklärte später lachend, er habe „zuletzt zu oft seinen Nippel gesehen“ und deshalb ein Unterhemd hinzugefügt. Diese Entscheidung habe er selbst getroffen. Nach dem Match gegen Wu zog er dann beides aus und löste damit den viralen Moment aus.

Carlos Alcaraz löst bei US Open viralen Moment aus

Die Szene verbreitete sich rasch in den sozialen Netzwerken. Während viele Nutzer die Begeisterung der Fans humorvoll kommentierten, wiesen andere auf mögliche Doppelstandards hin: Ähnliche Reaktionen bei einer Sportlerin würden vermutlich anders bewertet werden. Alcaraz selbst hat sich dazu bislang nicht öffentlich im Detail geäußert.

Influencer fallen negativ bei US Open auf

Die Influencer fallen bei den diesjährigen US Open besonders negativ auf – und das nicht nur durch den peinlichen „Credentials-Fail”. Anstatt den Sport zu genießen oder respektvoll Inhalte zu erstellen, drehen sie mit Ring Lights mitten im Match TikToks, posieren lautstark in den Suiten und zwingen sogar die Schiedsrichter, das Spiel zu unterbrechen.

Was als „Traum-Opportunität“ angepriesen wird, endet regelmäßig in Störungen, Selbstinszenierung und fehlendem Gespür für den Anlass. Die echte Tennis-Atmosphäre leidet darunter, während die Creator hauptsächlich damit beschäftigt sind, möglichst hot und exklusiv zu wirken.

Am Sonntagabend steht der Spanier in New York erneut im Mittelpunkt. Dann muss er es mit dem US-Spieler Tommy Paul aufnehmen. Alexander Zverev steht bereits im Achtelfinale. (mbr)